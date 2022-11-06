Следствие потребовало арестовать директора «Империи» после пожара в клубе Костромы
В Костроме следователи следственного управления СК России по региону ходатайствовали об аресте директора компании «Империя», которая организовала работу ночного клуба «Полигон». В ночь на 5 ноября в заведении произошел пожар, погибли 13 человек.
«Следователи СК СК России по Костромской области в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть 13 человек в кафе «Полигон», ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде ареста директору общества с ограниченной ответственностью «Империя», которая организовывала работу заведения», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Костромской области
6 ноября СК по Костромской области возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Согласно версии следствия, в заведении долгое время не планировались и не проводились надзорные мероприятия.
Пожар в костромском ночном клубе «Полигон» произошел после того, как один из гостей использовал пиротехническое устройство. Площадь пожара составила 3500 кв. м. В результате пожара 13 человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести. В рамках расследования были задержаны двое подозреваемых – виновник пожара, который уже признал вину, и директор юрлица, управляющего клубом. 7 ноября в Костромской области объявлено днем траура.