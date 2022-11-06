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Следствие потребовало арестовать директора «Империи» после пожара в клубе Костромы

Ведомости

В Костроме следователи следственного управления СК России по региону ходатайствовали об аресте директора компании «Империя», которая организовала работу ночного клуба «Полигон». В ночь на 5 ноября в заведении произошел пожар, погибли 13 человек.

«Следователи СК СК России по Костромской области в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть 13 человек в кафе «Полигон», ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде ареста директору общества с ограниченной ответственностью «Империя», которая организовывала работу заведения», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Костромской области

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6 ноября СК по Костромской области возбудил уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Согласно версии следствия, в заведении долгое время не планировались и не проводились надзорные мероприятия.

Пожар в костромском ночном клубе «Полигон» произошел после того, как один из гостей использовал пиротехническое устройство. Площадь пожара составила 3500 кв. м. В результате пожара 13 человек погибли, шестеро получили травмы различной степени тяжести. В рамках расследования были задержаны двое подозреваемых – виновник пожара, который уже признал вину, и директор юрлица, управляющего клубом. 7 ноября в Костромской области объявлено днем траура.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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