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«РИА Новости»: во всех районах Херсона нет электричества

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В Херсоне во всех районах города пропало электричество, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Херсоноблэнерго».

«Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что (произошло)», — сказали агентству в компании.

Позднее в экстренных службах сообщили, что более 10 населенных пунктов Херсонской области остались без света «в результате теракта» на ЛЭП Берислав-Каховка.

6 ноября вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, сообщали ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Ранее по теме: В Херсонской области из-за аварии отключили электричество и воду

25 августа в Запорожской и Херсонской областях произошло отключение электроэнергии и частично – водоснабжения и мобильной связи. Обесточен, в частности, оказался весь Мелитополь в Запорожье, а также Херсон и некоторые населенные пункты региона. 

Пророссийская администрация заявила тогда, что это произошло из-за обстрелов украинских военных и последовавшим за ними нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС. После сбоя на станции сработали системы безопасности, было произведено переподключение, а подача электроэнергии была восстановлена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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