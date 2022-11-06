«РИА Новости»: во всех районах Херсона нет электричества
В Херсоне во всех районах города пропало электричество, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Херсоноблэнерго».
«Света нет по всему городу, да. Ждем информацию, где что (произошло)», — сказали агентству в компании.
Позднее в экстренных службах сообщили, что более 10 населенных пунктов Херсонской области остались без света «в результате теракта» на ЛЭП Берислав-Каховка.
6 ноября вооруженные силы Украины обстреляли Каховскую ГЭС ракетами HIMARS, одна ракета попала в шлюз дамбы, сообщали ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
25 августа в Запорожской и Херсонской областях произошло отключение электроэнергии и частично – водоснабжения и мобильной связи. Обесточен, в частности, оказался весь Мелитополь в Запорожье, а также Херсон и некоторые населенные пункты региона.
Пророссийская администрация заявила тогда, что это произошло из-за обстрелов украинских военных и последовавшим за ними нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС. После сбоя на станции сработали системы безопасности, было произведено переподключение, а подача электроэнергии была восстановлена.