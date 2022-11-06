«РИА Новости»: во всех районах Херсона нет электричества

Пророссийская администрация заявила тогда, что это произошло из-за обстрелов украинских военных и последовавшим за ними нарушением подачи электроэнергии с Запорожской АЭС. После сбоя на станции сработали системы безопасности, было произведено переподключение, а подача электроэнергии была восстановлена.