В ООН назвали последние восемь лет самыми теплыми за историю метеонаблюдений
Климат меняется с «катастрофической скоростью», последние восемь лет человеческой истории можно охарактеризовать как самые теплые за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил 6 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении к участникам климатической конференции COP-27.
«Сейчас, когда начинается COP-27, планета посылает сигнал бедствия. Доклад о состоянии климата — это хроника климатического хаоса. Как ясно показала Всемирная метеорологическая организация, изменения происходят с катастрофической скоростью, разрушая людские жизни на каждом континенте. Последние восемь лет были самыми теплыми за историю наблюдений. Каждая волна жары в результате оказывалась все более интенсивной и опасной для жизни, особенно среди уязвимых групп населения», — сказал Гутерриш (цитата по ТАСС).
Генсек ООН добавил, что уровень моря поднимается в два раза быстрее, чем 20 лет назад. Этот фактор может представлять угрозу для существования государств, расположенных низко над уровнем моря, и миллиардов жителей прибрежных регионов.
«Рекорды скорости таяния ледников сами тают у нас на глазах, а это может создать проблемы с водоснабжением для целых континентов», — отметил Гутерриш. Он добавил, что люди и сообщества по всему миру должны быть защищены от непосредственных и все возрастающих угроз климатических чрезвычайных ситуаций.
В сентябре The Guardian сообщила, что атмосферные уровни всех трех парниковых газов, связанных с деятельностью человека на планете, достигли рекордно высокого уровня, это обнаружили ученые Всемирной метеорологической организации (ВМО). Как пишет издание, их исследование показало рост содержания в атмосферном воздухе закиси азота, двуокиси углерода и метана. По словам ученых, это открытие означает, что мир «движется в неправильном направлении».
ВМО обнаружила, что в 2020 и 2021 гг. произошел самый большой скачок концентрации метана в годовом исчислении с тех пор, как почти 40 лет назад начались систематические измерения.