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В ООН назвали последние восемь лет самыми теплыми за историю метеонаблюдений

Ведомости

Климат меняется с «катастрофической скоростью», последние восемь лет человеческой истории можно охарактеризовать как самые теплые за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил 6 ноября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в обращении к участникам климатической конференции COP-27.

«Сейчас, когда начинается COP-27, планета посылает сигнал бедствия. Доклад о состоянии климата — это хроника климатического хаоса. Как ясно показала Всемирная метеорологическая организация, изменения происходят с катастрофической скоростью, разрушая людские жизни на каждом континенте. Последние восемь лет были самыми теплыми за историю наблюдений. Каждая волна жары в результате оказывалась все более интенсивной и опасной для жизни, особенно среди уязвимых групп населения», — сказал Гутерриш (цитата по ТАСС).

Генсек ООН добавил, что уровень моря поднимается в два раза быстрее, чем 20 лет назад. Этот фактор может представлять угрозу для существования государств, расположенных низко над уровнем моря, и миллиардов жителей прибрежных регионов.

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«Рекорды скорости таяния ледников сами тают у нас на глазах, а это может создать проблемы с водоснабжением для целых континентов», — отметил Гутерриш. Он добавил, что люди и сообщества по всему миру должны быть защищены от непосредственных и все возрастающих угроз климатических чрезвычайных ситуаций.

В сентябре The Guardian сообщила, что атмосферные уровни всех трех парниковых газов, связанных с деятельностью человека на планете, достигли рекордно высокого уровня, это обнаружили ученые Всемирной метеорологической организации (ВМО). Как пишет издание, их исследование показало рост содержания в атмосферном воздухе закиси азота, двуокиси углерода и метана. По словам ученых, это открытие означает, что мир «движется в неправильном направлении».

ВМО обнаружила, что в 2020 и 2021 гг. произошел самый большой скачок концентрации метана в годовом исчислении с тех пор, как почти 40 лет назад начались систематические измерения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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