Путин поручил представить идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

Кроме того, ежегодно в Камчатском крае должен будет проходить молодежный экологический форум «Экосистема». Такое поручение Путин дал правительству РФ совместно с администрацией президента. Ответственные должны представить доклад об этом до 1 февраля 2023 г., далее — ежегодно.