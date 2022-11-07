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Путин поручил представить идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента и «Росмолодежи» проработать идеи создания молодежного экодвижения в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения», — говорится в перечне поручений российского лидера.

Отмечается, что отчитаться об итогах работы по этому вопросу ответственные первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава «Росмолодежи» Ксения Разуваева должны к 1 декабря 2022 г.

Кроме того, ежегодно в Камчатском крае должен будет проходить молодежный экологический форум «Экосистема». Такое поручение Путин дал правительству РФ совместно с администрацией президента. Ответственные должны представить доклад об этом до 1 февраля 2023 г., далее — ежегодно.

Данные поручения Путин утвердил по итогам экологического форума «Экосистема. Заповедный край», который прошел 5 сентября на Камчатке. Тогда в ходе встречи с участниками форума российский президент поддержал идею возрождения движения юных натуралистов. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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