Путин поручил представить идеи создания всероссийского молодежного экодвижения
Президент РФ Владимир Путин поручил администрации президента и «Росмолодежи» проработать идеи создания молодежного экодвижения в стране. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Администрации Президента Российской Федерации подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения», — говорится в перечне поручений российского лидера.
Отмечается, что отчитаться об итогах работы по этому вопросу ответственные первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава «Росмолодежи» Ксения Разуваева должны к 1 декабря 2022 г.
Кроме того, ежегодно в Камчатском крае должен будет проходить молодежный экологический форум «Экосистема». Такое поручение Путин дал правительству РФ совместно с администрацией президента. Ответственные должны представить доклад об этом до 1 февраля 2023 г., далее — ежегодно.
Данные поручения Путин утвердил по итогам экологического форума «Экосистема. Заповедный край», который прошел 5 сентября на Камчатке. Тогда в ходе встречи с участниками форума российский президент поддержал идею возрождения движения юных натуралистов.
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