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Общество

По делу о вымогательстве у главы «Ростеха» арестован еще один человек

Ведомости

В Москве арестовали светского журналиста Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Бигаев стал подозреваемым по делу о вымогательстве у Чемезова. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили ТАСС. В Тверском суде Москвы агентству подтвердили эту информацию. Бигаев арестован до конца декабря, сообщили в суде. Журналист работал на портале Life.ru, освещал жизнь звезд шоу-бизнеса. 

26 октября суд арестовал коммерческого директора «Осторожно Media» телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. При этом Собчак заявила, что не верит в виновность Суханова. По данному делу суд также отправил бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского в СИЗО на два месяца.

Изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. 28 октября ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве. После задержания и ареста Суханова журналистка уехала в Литву. Сегодня, 7 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев сообщили, что Собчак вернулась в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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