По делу о вымогательстве у главы «Ростеха» арестован еще один человек

Изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. 28 октября ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве. После задержания и ареста Суханова журналистка уехала в Литву. Сегодня, 7 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев сообщили, что Собчак вернулась в Россию.