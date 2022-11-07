По делу о вымогательстве у главы «Ростеха» арестован еще один человек
В Москве арестовали светского журналиста Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Бигаев стал подозреваемым по делу о вымогательстве у Чемезова. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили ТАСС. В Тверском суде Москвы агентству подтвердили эту информацию. Бигаев арестован до конца декабря, сообщили в суде. Журналист работал на портале Life.ru, освещал жизнь звезд шоу-бизнеса.
26 октября суд арестовал коммерческого директора «Осторожно Media» телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. При этом Собчак заявила, что не верит в виновность Суханова. По данному делу суд также отправил бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского в СИЗО на два месяца.
Изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. 28 октября ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве. После задержания и ареста Суханова журналистка уехала в Литву. Сегодня, 7 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев сообщили, что Собчак вернулась в Россию.
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