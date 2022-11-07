Путин увеличил штатную численность органов прокуратуры

«Установить штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации в количестве 54 198 единиц, в том числе органов военной прокуратуры в количестве 3583 единиц, из них военнослужащих в количестве 2418 человек, гражданского персонала — 1165 человек», — говорится в документе.