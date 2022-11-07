Путин увеличил штатную численность органов прокуратуры
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность органов прокураты до 54 198, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Установить штатную численность органов прокуратуры Российской Федерации в количестве 54 198 единиц, в том числе органов военной прокуратуры в количестве 3583 единиц, из них военнослужащих в количестве 2418 человек, гражданского персонала — 1165 человек», — говорится в документе.
Глава государства также поручил правительству выделить Генеральной прокуратуре бюджетные ассигнования из федерального бюджета, необходимых для реализации указа.
Путин ранее увеличивал штатную численность органов прокуратуры до 51 410 единиц, в том числе органов военной прокуратуры в количестве 3201 единицы, из них военнослужащих в количестве 2162 человек, гражданского персонала — 1039 человек.
Еще одним указом президент назначил новым прокурором Чечни Арсана Адаева, который ранее занимал должность прокурора Грозненского района.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.