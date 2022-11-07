ФСБ зафиксировала более 100 000 выездов россиян на Украину за три месяца

Согласно данным ФСБ, за июль - сентябрь текущего года более 700 000 россиян выехали в республики Донбасса: почти 367 000 — в ДНР и 350 000 — в ЛНР. Показатели выросли более чем на 70% по сравнению с периодом за апрель - июнь. Во II квартале 2022 г. в ДНР въехали 211 000 россиян, в ЛНР — 200 000 человек.