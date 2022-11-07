ФСБ зафиксировала более 100 000 выездов россиян на Украину за три месяца
Более 66 000 граждан назвали цель визита частной, 1 700 россиян — деловой, а еще 32 000 человек въехали на территорию Украины как обслуживающий персонал, пишет издание, ссылаясь на анализ данных ФСБ. Большая часть россиян въезжала на Украину на автомобиле — 84 000 человек, 15 000 граждан РФ пересекали границу пешком. Отмечается, что 707 россиян воспользовались железнодорожным транспортом и 49 человек — водным транспортом.
Согласно данным ФСБ, за июль - сентябрь текущего года более 700 000 россиян выехали в республики Донбасса: почти 367 000 — в ДНР и 350 000 — в ЛНР. Показатели выросли более чем на 70% по сравнению с периодом за апрель - июнь. Во II квартале 2022 г. в ДНР въехали 211 000 россиян, в ЛНР — 200 000 человек.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. После этого были опубликованы федеральные законы о принятии этих регионов в состав РФ.