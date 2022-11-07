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ФСБ зафиксировала более 100 000 выездов россиян на Украину за три месяца

Ведомости

По итогам III квартала 2022 г. более 100 000 россиян выехали на Украину, что почти в 2,5 раза больше по сравнению со II кварталом. Тогда границу между двумя странами пересекли 42 000 граждан РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности.

Более 66 000 граждан назвали цель визита частной, 1 700 россиян — деловой, а еще 32 000 человек въехали на территорию Украины как обслуживающий персонал, пишет издание, ссылаясь на анализ данных ФСБ. Большая часть россиян въезжала на Украину на автомобиле — 84 000 человек, 15 000 граждан РФ пересекали границу пешком. Отмечается, что 707 россиян воспользовались железнодорожным транспортом и 49 человек — водным транспортом.

Согласно данным ФСБ, за июль - сентябрь текущего года более 700 000 россиян выехали в республики Донбасса: почти 367 000 — в ДНР и 350 000 — в ЛНР. Показатели выросли более чем на 70% по сравнению с периодом за апрель - июнь. Во II квартале 2022 г. в ДНР въехали 211 000 россиян, в ЛНР — 200 000 человек.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. После этого были опубликованы федеральные законы о принятии этих регионов в состав РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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