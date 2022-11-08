Госдума приняла в первом чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев

3 ноября в Госдуму внесли законопроект о статусе ветерана для добровольцев — участников СВО. Над законопроектом работали 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также группа сенаторов, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 26 октября эту инициативу поддержало правительство РФ. В кабмине отметили, что поправки в ФЗ «О ветеранах» позволят добровольцам и их семьям пользоваться льготами и другими мерами соцподдержки наряду с военными ВС РФ.