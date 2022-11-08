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Госдума приняла в первом чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции, статусом ветерана боевых действий, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

В рамках этого законопроекта предлагается «установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данный шаг является «справедливым решением». В Госдуме сообщили, что мера будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 г. на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября этого года.

3 ноября в Госдуму внесли законопроект о статусе ветерана для добровольцев — участников СВО. Над законопроектом работали 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также группа сенаторов, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 26 октября эту инициативу поддержало правительство РФ. В кабмине отметили, что поправки в ФЗ «О ветеранах» позволят добровольцам и их семьям пользоваться льготами и другими мерами соцподдержки наряду с военными ВС РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных