Госдума приняла в первом чтении законопроект о статусе ветерана для добровольцев
Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции, статусом ветерана боевых действий, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В рамках этого законопроекта предлагается «установить статус ветерана боевых действий лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе специальной военной операции».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что данный шаг является «справедливым решением». В Госдуме сообщили, что мера будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 24 февраля 2022 г. на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября этого года.
3 ноября в Госдуму внесли законопроект о статусе ветерана для добровольцев — участников СВО. Над законопроектом работали 270 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также группа сенаторов, в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 26 октября эту инициативу поддержало правительство РФ. В кабмине отметили, что поправки в ФЗ «О ветеранах» позволят добровольцам и их семьям пользоваться льготами и другими мерами соцподдержки наряду с военными ВС РФ.