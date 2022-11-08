Минтранс сообщил о возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту

В воскресенье, 6 ноября, Минтранс сообщил, что 8 ноября движение по Крымскому мосту для автомобилей будет приостановлено с 04:00 до 16:00 мск в связи с ремонтными работами. На прошлой неделе в ведомстве сообщили о возможных перерывах движения по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября. Тогда водителям, которые направляются из Крыма в Ростовскую область и обратно, предложили в случае ограничений ехать через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.