Минтранс сообщил о возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено после временной приостановки, говорится в сообщении Минтранса России.
«Сегодня в 16:00 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сообщили в ведомстве.
В воскресенье, 6 ноября, Минтранс сообщил, что 8 ноября движение по Крымскому мосту для автомобилей будет приостановлено с 04:00 до 16:00 мск в связи с ремонтными работами. На прошлой неделе в ведомстве сообщили о возможных перерывах движения по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября. Тогда водителям, которые направляются из Крыма в Ростовскую область и обратно, предложили в случае ограничений ехать через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом России и членами правительства заявил, что монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется с 5 ноября. Он также допускал, что разрушенная часть моста будет восстановлена к декабрю этого года.