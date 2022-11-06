Минтранс предупредил о закрытии Крымского моста для автомобилей 8 ноября

В министерстве попросили автомобилистов заранее планировать свои поездки. Ранее на этой неделе в ведомстве сообщили о возможных перерывах движения по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября. Тогда водителям, которые направляются из Крыма в Ростовскую область и обратно, предложили в случае ограничений ехать через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.