Минтранс предупредил о закрытии Крымского моста для автомобилей 8 ноября
8 ноября движение по Крымскому мосту для автомобилей будет приостановлено с раннего утра и до 16.00 часов в связи с ремонтными работами, сообщила пресс-служба Минтранса России в воскресенье.
«С 04:00 до 16:00 (мск) будет приостановлено движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту в связи с ремонтно-восстановительными работами!» — предупредили в ведомстве.
В министерстве попросили автомобилистов заранее планировать свои поездки. Ранее на этой неделе в ведомстве сообщили о возможных перерывах движения по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября. Тогда водителям, которые направляются из Крыма в Ростовскую область и обратно, предложили в случае ограничений ехать через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом России и членами правительства заявил, что монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется с 5 ноября. Он также допускал, что разрушенная часть моста будет восстановлена к декабрю этого года.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Российские власти заявили о причастности Украины к организации теракта на мосту, некоторые фигуранты уголовного дела уже были задержаны.