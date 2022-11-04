Минтранс предупредил о возможных перерывах в движении на Крымском мосту

9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Российские власти заявили о причастности Украины к организации теракта на мосту, некоторые фигуранты уголовного дела уже были задержаны.