Минтранс предупредил о возможных перерывах в движении на Крымском мосту
На следующей неделе на Крымском мосту возможны перерывы движения автомобилей, водителей просят выбирать маршрут через Таганрог, Мариуполь и другие города, сообщает пресс-служба Минтранса России.
«С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В министерстве отметили, что водителям, которые направляются из Крыма в Ростовскую область и обратно, следует в эти дни ехать через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом России и членами правительства заявил, что монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется с 5 ноября. Он также допускал, что разрушенная часть моста будет восстановлена к декабрю этого года.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Российские власти заявили о причастности Украины к организации теракта на мосту, некоторые фигуранты уголовного дела уже были задержаны.