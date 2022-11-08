Хуснуллин сообщил о завершении установки первого пролета на Крымском мосту
Установка первого пролета на Крымском мосту завершена, монтаж следующего запланирован на 11 ноября, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.
«Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. <...> Монтаж следующего пролета запланирован на 11 ноября», — сказано в сообщении.
Хуснуллин уточнил, что установка была произведена «в кратчайшие сроки», на работу ушло около 12 часов. О том, что первый пролет был направлен к месту монтажа, вице-премьер сообщил накануне, 7 ноября.
Хуснуллин ранее заявил, что монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется с 5 ноября. Он также допускал, что разрушенная часть моста будет восстановлена к декабрю этого года.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. Россия обвинила украинские спецслужбы в организации теракта на мосту.
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