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Названы вероятные причины жесткой посадки Ми-2 в Костромской области

Ведомости

Причиной крушения вертолета Ми-2 в Костромской области, в результате которого погиб один человек, могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. 

«Точная причина аварийной посадки вертолета Ми-2 устанавливается. Рассматриваются две версии — неисправность и ошибка пилотирования», — сказал собеседник агентства.

Вертолет Ми-2 упал сегодня в Костромской области при заходе на посадку — примерно в 4 км от аэропорта Сокеркино. Он выполнял санитарный рейс из города Шарья. Всего на борту находилось пять человек. 

Позже губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что четыре человека — два пилота и два фельдшера — пострадали, пациент погиб. По словам Ситникова, мужчину госпитализировали из Шарьи «в тяжелом состоянии инфаркта миокарда». Пострадавших эвакуировали на вертолете, их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в медицинских службах.

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Ранее по теме: ТАСС: один человек погиб при крушении вертолета Ми-2 в Костромской области

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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