Названы вероятные причины жесткой посадки Ми-2 в Костромской области
Причиной крушения вертолета Ми-2 в Костромской области, в результате которого погиб один человек, могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Точная причина аварийной посадки вертолета Ми-2 устанавливается. Рассматриваются две версии — неисправность и ошибка пилотирования», — сказал собеседник агентства.
Вертолет Ми-2 упал сегодня в Костромской области при заходе на посадку — примерно в 4 км от аэропорта Сокеркино. Он выполнял санитарный рейс из города Шарья. Всего на борту находилось пять человек.
Позже губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил, что четыре человека — два пилота и два фельдшера — пострадали, пациент погиб. По словам Ситникова, мужчину госпитализировали из Шарьи «в тяжелом состоянии инфаркта миокарда». Пострадавших эвакуировали на вертолете, их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в медицинских службах.
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