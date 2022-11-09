МВД объявило в розыск главного редактора Republic Дмитрия Колезева

«Колезев Дмитрий Евгеньевич 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе. По какой именно статье, не уточняется. Сам Колезев в своем Telegram-канале сообщил, что не знает о каком деле идет речь. По его словам, он узнал об этом из СМИ.