МВД объявило в розыск главного редактора Republic Дмитрия Колезева
МВД объявило в розыск главного редактора издания Republic (признано в РФ СМИ-иноагентом) Дмитрия Колезева, следует из базы розыска ведомства.
«Колезев Дмитрий Евгеньевич 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе. По какой именно статье, не уточняется. Сам Колезев в своем Telegram-канале сообщил, что не знает о каком деле идет речь. По его словам, он узнал об этом из СМИ.
Republic попало в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2021 г. Тогда Козелев сообщил у себя в Telegram-канале, что у издания «нет иностранного финансирования — оно существует исключительно за счет денег подписчиков». Владельцем 100% уставного капитала является гендиректор телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева (признана в РФ иноагентом).
В начале ноября ведомство объявило в розыск издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (также признан СМИ-иноагентом). В карточке указано, что Верзилов разыскивается по статье УК РФ, о какой именно статье идет речь, не сообщалось. Источник RT утверждает, что активиста подозревают в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ.
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