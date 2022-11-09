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МВД объявило в розыск главного редактора Republic Дмитрия Колезева

Ведомости

МВД объявило в розыск главного редактора издания Republic (признано в РФ СМИ-иноагентом) Дмитрия Колезева, следует из базы розыска ведомства.

«Колезев Дмитрий Евгеньевич 1984 года рождения разыскивается по статье УК РФ», — указано в базе. По какой именно статье, не уточняется. Сам Колезев в своем Telegram-канале сообщил, что не знает о каком деле идет речь. По его словам, он узнал об этом из СМИ.

Republic попало в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2021 г. Тогда Козелев сообщил у себя в Telegram-канале, что у издания «нет иностранного финансирования — оно существует исключительно за счет денег подписчиков». Владельцем 100% уставного капитала  является гендиректор телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева (признана в РФ иноагентом).

В начале ноября ведомство объявило в розыск издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (также признан СМИ-иноагентом). В карточке указано, что Верзилов разыскивается по статье УК РФ, о какой именно статье идет речь, не сообщалось. Источник RT утверждает, что активиста подозревают в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных