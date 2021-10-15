Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издания Republic и «Росбалт»
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов юрлицо издания Republic и информационное агентство «Росбалт». Об этом сообщается на сайте министерства.
«15 октября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество «РС-Балт», — говорится в сообщении Минюста.
Главный редактор Republic Дмитрий Козелев сообщил у себя в Telegram-канале, что у издания «нет иностранного финансирования — он существует исключительно за счет денег подписчиков». Владельцем 100% уставного капитала является гендиректор телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева. Republic входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» и журналом «Большой город».
Агентство «Росбалт» было основано в 2001 г. Наталией Черкесовой — супругой бывшего директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и экс-депутата Госдумы Виктора Черкесова. В октябре 2013 г. Мосгорсуд признал свидетельство о регистрации СМИ информагентства «Росбалт» недействительным, но уже в марте 2014 г. Верховный суд отменил решение Мосгорсуда.
Всего в списке СМИ-иноагентов сейчас значатся 88 организаций и физических лиц.