Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издания Republic и «Росбалт»

Агентство «Росбалт» было основано в 2001 г. Наталией Черкесовой — супругой бывшего директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и экс-депутата Госдумы Виктора Черкесова. В октябре 2013 г. Мосгорсуд признал свидетельство о регистрации СМИ информагентства «Росбалт» недействительным, но уже в марте 2014 г. Верховный суд отменил решение Мосгорсуда.