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Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издания Republic и «Росбалт»

Ведомости

Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов юрлицо издания Republic и информационное агентство «Росбалт». Об этом сообщается на сайте министерства. 

«15 октября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество «РС-Балт», — говорится в сообщении Минюста. 

Главный редактор Republic Дмитрий Козелев сообщил у себя в Telegram-канале, что у издания «нет иностранного финансирования — он существует исключительно за счет денег подписчиков». Владельцем 100% уставного капитала  является гендиректор телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) Наталья Синдеева. Republic входит в один медиахолдинг с телеканалом  «Дождь» и журналом «Большой город».

Агентство «Росбалт» было основано в 2001 г. Наталией Черкесовой — супругой бывшего директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и экс-депутата Госдумы Виктора Черкесова. В октябре 2013 г. Мосгорсуд признал свидетельство о регистрации СМИ информагентства «Росбалт» недействительным, но уже в марте 2014 г. Верховный суд отменил решение Мосгорсуда. 

Всего в списке СМИ-иноагентов сейчас значатся 88 организаций и физических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных