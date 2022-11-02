RT: МВД объявило в розыск Петра Верзилова по статье о фейках об армии
МВД России объявило в розыск издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (также признан СМИ-иноагентом), следует из данных базы ведомства.
В карточке указано, что Верзилов разыскивается по статье УК РФ, о какой именно статье идет речь, не уточняется. Источник RT утверждает, что активиста подозревают в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ.
Максимальное наказание по ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет до 15 лет лишения свободы. Источник RT не уточнил, по какой части статьи подозревают Верзилова.
До этого активист уже попадал в базу розыска МВД. В ноябре 2021 г. адвокат Верзилова сообщил, что его подзащитного разыскивали из-за уголовного дела о сокрытии двойного гражданства, которое было заведено на Верзилова в июле 2020 г. из-за наличия у него канадского паспорта.
Петр Верзилов — участник арт-группы «Война», известной своими провокационными протестными акциями, а также группы Pussy Riot. В 2014 г. стал издателем «Медиазоны» — медиа, созданного участницами Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной.
В сентябре 2021 г. Минюст включил «Медиазону», а также главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова в реестр СМИ-иноагентов. В декабре Смирнов и Верзилов подали в суд иск с требованием исключить их из этого перечня, однако в январе 2022 г. суд отказался снять с них статусы СМИ-иноагентов.
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