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RT: МВД объявило в розыск Петра Верзилова по статье о фейках об армии

Ведомости

МВД России объявило в розыск издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова (также признан СМИ-иноагентом), следует из данных базы ведомства.

В карточке указано, что Верзилов разыскивается по статье УК РФ, о какой именно статье идет речь, не уточняется. Источник RT утверждает, что активиста подозревают в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ.

Максимальное наказание по ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет до 15 лет лишения свободы. Источник RT не уточнил, по какой части статьи подозревают Верзилова.

До этого активист уже попадал в базу розыска МВД. В ноябре 2021 г. адвокат Верзилова сообщил, что его подзащитного разыскивали из-за уголовного дела о сокрытии двойного гражданства, которое было заведено на Верзилова в июле 2020 г. из-за наличия у него канадского паспорта.

Петр Верзилов — участник арт-группы «Война», известной своими провокационными протестными акциями, а также группы Pussy Riot. В 2014 г. стал издателем «Медиазоны» — медиа, созданного участницами Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной.

В сентябре 2021 г. Минюст включил «Медиазону», а также главного редактора Сергея Смирнова и издателя Петра Верзилова в реестр СМИ-иноагентов. В декабре Смирнов и Верзилов подали в суд иск с требованием исключить их из этого перечня, однако в январе 2022 г. суд отказался снять с них статусы СМИ-иноагентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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