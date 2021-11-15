МВД объявило в розыск Петра Верзилова

На сайте МВД указано, что Верзилов, признанный физлицом-иноагентом, разыскивается «по статье уголовного кодекса», однако не уточняется, по какой именно. Адвокат активиста сообщил ТАСС, что причиной объявления его подзащитного в розыск стало уголовное дело о сокрытии двойного гражданства, которое было заведено на Верзилова в июле 2020 г. из-за наличия у него канадского паспорта.