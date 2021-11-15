МВД объявило в розыск Петра Верзилова
Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в уголовный розыск издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова, следует из базы данных ведомства.
На сайте МВД указано, что Верзилов, признанный физлицом-иноагентом, разыскивается «по статье уголовного кодекса», однако не уточняется, по какой именно. Адвокат активиста сообщил ТАСС, что причиной объявления его подзащитного в розыск стало уголовное дело о сокрытии двойного гражданства, которое было заведено на Верзилова в июле 2020 г. из-за наличия у него канадского паспорта.
На прошлой неделе на Верзилова также был составлен протокол из-за нарушения законодательства о СМИ-иноагентах. Рассмотрение его дела назначено на 6 декабря в Головинском районном суде Москвы.
34-летний Верзилов — участник арт-группы «Война», известной своими провокационными протестными акциями, а также группы Pussy Riot. В 2014 г. стал издателем «Медиазоны» — издания, созданного участницами Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной.