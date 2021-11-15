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МВД объявило в розыск Петра Верзилова

Ведомости

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в уголовный розыск издателя интернет-СМИ «Медиазона» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Петра Верзилова, следует из базы данных ведомства.

На сайте МВД указано, что Верзилов, признанный физлицом-иноагентом, разыскивается «по статье уголовного кодекса», однако не уточняется, по какой именно. Адвокат активиста сообщил ТАСС, что причиной объявления его подзащитного в розыск стало уголовное дело о сокрытии двойного гражданства, которое было заведено на Верзилова в июле 2020 г. из-за наличия у него канадского паспорта.

На прошлой неделе на Верзилова также был составлен протокол из-за нарушения законодательства о СМИ-иноагентах. Рассмотрение его дела назначено на 6 декабря в Головинском районном суде Москвы.

34-летний Верзилов — участник арт-группы «Война», известной своими провокационными протестными акциями, а также группы Pussy Riot. В 2014 г. стал издателем «Медиазоны» — издания, созданного участницами Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной. 

Ранее по теме: Петра Верзилова допросили как свидетеля по московскому делу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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