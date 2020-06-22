Петра Верзилова допросили как свидетеля по московскому делу

Ранее «Медиазона» сообщила, что издатель проекта и участник Pussy Riot Петр Верзилов перестал выходить на связь. По информации издания, полученной от соседей, к Верзилову приходили около 10 человек и ломали дверь. Позже ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Верзилова задержали сотрудники Центра «Э» МВД России. Он сообщил, что утром 21 июня к Верзилову пришли с обыском. Тот в свою очередь отказался открыть дверь и полицейские ее вскрыли, уточнил источник. Русской службе BBC один из друзей Верзилова рассказал, что его задержание могло быть связано с готовившейся акцией. Верзилов якобы собирался встать во время репетиции парада перед танком. В апреле Верзилова задержали за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции. Он находился в Хохловском переулке, на расстоянии более 500 м от места проживания. Тогда в отношении него были составлены административные протоколы.