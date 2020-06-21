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В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

Издателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали по делу об экстремизме, сообщил ТАСС
Ирина Чевтаева
AРT4

В московской галерее AРT4, ранее организовавшей выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы «Война», проводятся обыски. Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец галереи Игорь Маркин. По его информации, обыски проводит Следственный комитет. Об этом ему по телефону сообщил следователь, отказавшись назвать свою фамилию. «Начинают ломать дверь в квартиру. Адвокат скоро будет», — написал он.

Маркин сообщил «Интерфаксу», что сам находится не в музее. По его словам, следователь сообщил ему, что имеется постановление на обыск. Однако предоставить копию документа каким-либо образом заочно, он отказался.

Ранее «Медиазона» сообщила, что издатель проекта и участник Pussy Riot Петр Верзилов перестал выходить на связь. По информации издания, полученной от соседей, к Верзилову приходили около 10 человек и ломали дверь. Его местонахождение в данный момент неизвестно.

Позже ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Верзилова задержали сотрудники центра «Э» МВД России. «Верзилов задержан, по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», — пояснил источник. Он сообщил, что утром 21 июня к Верзилову пришли с обыском. Тот в свою очередь отказался открыть дверь и полицейские ее вскрыли, уточнил источник.

В апреле Верзилова задержали за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции. Он находился в Хохловском переулке, на расстоянии более 500 метров от места проживания. Тогда в отношении него были составлены административные протоколы.

Ранее по теме: В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных