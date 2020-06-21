В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

Позже ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Верзилова задержали сотрудники центра «Э» МВД России. «Верзилов задержан, по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», — пояснил источник. Он сообщил, что утром 21 июня к Верзилову пришли с обыском. Тот в свою очередь отказался открыть дверь и полицейские ее вскрыли, уточнил источник.