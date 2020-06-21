В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обысками

В проводивший выставки Pussy Riot музей пришли с обыскамиИздателя «Медиазоны» Петра Верзилова задержали по делу об экстремизме, сообщил ТАСС
В московской галерее AРT4, ранее организовавшей выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы «Война», проводятся обыски. Об этом на своей странице в Facebook сообщил владелец галереи Игорь Маркин. По его информации, обыски проводит Следственный комитет. Об этом ему по телефону сообщил следователь, отказавшись назвать свою фамилию. «Начинают ломать дверь в квартиру. Адвокат скоро будет», — написал он.
Маркин сообщил «Интерфаксу», что сам находится не в музее. По его словам, следователь сообщил ему, что имеется постановление на обыск. Однако предоставить копию документа каким-либо образом заочно, он отказался.
Ранее «Медиазона» сообщила, что издатель проекта и участник Pussy Riot Петр Верзилов перестал выходить на связь. По информации издания, полученной от соседей, к Верзилову приходили около 10 человек и ломали дверь. Его местонахождение в данный момент неизвестно.
Позже ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Верзилова задержали сотрудники центра «Э» МВД России. «Верзилов задержан, по предварительным данным, в рамках проверочных мероприятий об экстремизме», — пояснил источник. Он сообщил, что утром 21 июня к Верзилову пришли с обыском. Тот в свою очередь отказался открыть дверь и полицейские ее вскрыли, уточнил источник.
В апреле Верзилова задержали за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции. Он находился в Хохловском переулке, на расстоянии более 500 метров от места проживания. Тогда в отношении него были составлены административные протоколы.