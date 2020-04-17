В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме
Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Источник ТАСС в правоохранительных органах позже рассказал, что задержанным оказался участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Это подтверждает и видео, которое выложено на сайте столичного МВД. По словам собеседника агентства, полицейские задержали активиста, когда он «разгуливал по Хохловскому переулку в Москве в полицейской форме».
Верзилов находился на расстоянии более 500 м от места фактического проживания, что является нарушением режима самоизоляции, уточнили в полиции. На участника Pussy Riot составили административные протоколы за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов, а также за нарушение требований нормативных правовых актов Москвы о режиме повышенной готовности.