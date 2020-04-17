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В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

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Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Источник ТАСС в правоохранительных органах позже рассказал, что задержанным оказался участник группы Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов. Это подтверждает и видео, которое выложено на сайте столичного МВД. По словам собеседника агентства, полицейские задержали активиста, когда он «разгуливал по Хохловскому переулку в Москве в полицейской форме».

/МВД

Верзилов находился на расстоянии более 500 м от места фактического проживания, что является нарушением режима самоизоляции, уточнили в полиции. На участника Pussy Riot составили административные протоколы за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов, а также за нарушение требований нормативных правовых актов Москвы о режиме повышенной готовности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных