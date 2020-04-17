В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Верзилов находился на расстоянии более 500 м от места фактического проживания, что является нарушением режима самоизоляции, уточнили в полиции. На участника Pussy Riot составили административные протоколы за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия и символикой правоохранительных органов, а также за нарушение требований нормативных правовых актов Москвы о режиме повышенной готовности.