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Общество

В АТА опровергли данные о россиянах, попавших вместо Мадрида в турецкий Мардин

Ведомости

Информация о россиянах, попавших вместо Мадрида в турецкий Мардин является фейком, заявил «РИА Новости» вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

«Это фейк, мы выяснили. Это даже невозможно. Мэр Мардина решил пропиариться. Он вспомнил историю, когда туристы из Швейцарии в 2018 году вместо Ростова-на-Дону приехали на чемпионат мира в Ростов Великий. Но тогда хотя бы была одна страна, а здесь, чтобы попасть в Испанию, во-первых, нет прямых рейсов, а билеты туда стоят в три раза дороже, чем в Турцию», — сказал Мкртчян.

О том, что неназванное российское турагентство по ошибке отправило туристов, которые хотели поехать в столицу Испании Мадрид, в турецкий город Мардин ранее сообщила газета Yeni Akit.

Российские туристы якобы заметили ошибку, когда уже прибыли в аэропорт Мардина. По данным Haberturk, неточность допустил сотрудник турагентства при оформлении билетов — тот якобы случайно нажал не на ту вкладку на веб-странице.

«Турагентство из России получило запрос о поездке в Мадрид, но по ошибке оформило стыковочный билет через Стамбул в Мардин вместо Мадрида. Когда россияне прибыли в Мардин, они были страшно изумлены, но остались довольны, так как экскурсия по древним улицам Мардина очень интересна», — рассказал предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай в репортаже (цитата по Yeni Akit).

Президент Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу подтвердил, что город туристам понравился. Отмечается, что спустя день российские туристы улетели в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.

Мардин находится на юго-востоке Турции, почти на границе с Сирией. Это популярный город среди туристов. Мардин знаменит памятникам мусульманской и древнехристианской архитектуры, также из него открывается вид на северные равнины Сирии. В город туристы также прибывают, чтобы отправиться на экскурсии по древней Месопотамии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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