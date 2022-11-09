В АТА опровергли данные о россиянах, попавших вместо Мадрида в турецкий Мардин

«Это фейк, мы выяснили. Это даже невозможно. Мэр Мардина решил пропиариться. Он вспомнил историю, когда туристы из Швейцарии в 2018 году вместо Ростова-на-Дону приехали на чемпионат мира в Ростов Великий. Но тогда хотя бы была одна страна, а здесь, чтобы попасть в Испанию, во-первых, нет прямых рейсов, а билеты туда стоят в три раза дороже, чем в Турцию», — сказал Мкртчян.