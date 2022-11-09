В АТА опровергли данные о россиянах, попавших вместо Мадрида в турецкий Мардин
Информация о россиянах, попавших вместо Мадрида в турецкий Мардин является фейком, заявил «РИА Новости» вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
«Это фейк, мы выяснили. Это даже невозможно. Мэр Мардина решил пропиариться. Он вспомнил историю, когда туристы из Швейцарии в 2018 году вместо Ростова-на-Дону приехали на чемпионат мира в Ростов Великий. Но тогда хотя бы была одна страна, а здесь, чтобы попасть в Испанию, во-первых, нет прямых рейсов, а билеты туда стоят в три раза дороже, чем в Турцию», — сказал Мкртчян.
О том, что неназванное российское турагентство по ошибке отправило туристов, которые хотели поехать в столицу Испании Мадрид, в турецкий город Мардин ранее сообщила газета Yeni Akit.
Российские туристы якобы заметили ошибку, когда уже прибыли в аэропорт Мардина. По данным Haberturk, неточность допустил сотрудник турагентства при оформлении билетов — тот якобы случайно нажал не на ту вкладку на веб-странице.
«Турагентство из России получило запрос о поездке в Мадрид, но по ошибке оформило стыковочный билет через Стамбул в Мардин вместо Мадрида. Когда россияне прибыли в Мардин, они были страшно изумлены, но остались довольны, так как экскурсия по древним улицам Мардина очень интересна», — рассказал предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай в репортаже (цитата по Yeni Akit).
Президент Ассоциации туристических предприятий Мардина Аслан Пашаоглу подтвердил, что город туристам понравился. Отмечается, что спустя день российские туристы улетели в Мадрид с пересадкой в Стамбуле.
Мардин находится на юго-востоке Турции, почти на границе с Сирией. Это популярный город среди туристов. Мардин знаменит памятникам мусульманской и древнехристианской архитектуры, также из него открывается вид на северные равнины Сирии. В город туристы также прибывают, чтобы отправиться на экскурсии по древней Месопотамии.
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