«Единая Россия» предложила привлечь родителей к продвижению отечественного кино
Фракция «Единая Россия» предложила привлечь родительскую общественность к формированию госзаказа на производство российского кино для детей и подростков, сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале.
«Нацпроект “Культура” предусматривает создание 1200 кинозалов и обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов», — напомнили в партии.
В ходе «правительственного часа» в Госдуме с главой Минкультуры Ольгой Любимовой вице-спикер Госдумы, замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова подчеркнула, что эти фильмы должны отвечать высоким стандартам качества, а также интересам детей и родителей.
Любимова рассказала о существовании Детского общественного совета при Минкультуре. «Появились школьники, которые советуют нам, комментируют, критикуют нашу работу. Сейчас готовятся “Чук и Гек”, “Чебурашка”, “Бременские музыканты”», — сообщила министр.
В конце октября Любимова заявила, что Госфильмофонд в рамках заключенного партнерства с «Ленфильмом» передаст для проката около 100 картин из золотой коллекции киностудии. Министр подчеркнула, что на экранах кинотеатров зрители смогут увидеть такие фильмы, как «Отцы и дети», «Открытая книга», «Всадник без головы» и др. По ее словам, показы могут стартовать уже в ноябре по всей территории России, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Ранее глава департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко сообщил, что в следующем году будет выделено 11,6 млрд руб. на создание и поддержку производства национальных кинофильмов в России. В этом году власти поддержат по линии Минкультуры 70 игровых полнометражных фильмов и по линии Фонда кино не менее 23 новых проектов, рассказал Давиденко.