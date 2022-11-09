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Общество

«Единая Россия» предложила привлечь родителей к продвижению отечественного кино

Ведомости

Фракция «Единая Россия» предложила привлечь родительскую общественность к формированию госзаказа на производство российского кино для детей и подростков, сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

«Нацпроект “Культура” предусматривает создание 1200 кинозалов и обязательный прокат не менее 50% национальных фильмов», — напомнили в партии.

В ходе «правительственного часа» в Госдуме с главой Минкультуры Ольгой Любимовой вице-спикер Госдумы, замсекретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова подчеркнула, что эти фильмы должны отвечать высоким стандартам качества, а также интересам детей и родителей.

Любимова рассказала о существовании Детского общественного совета при Минкультуре. «Появились школьники, которые советуют нам, комментируют, критикуют нашу работу. Сейчас готовятся “Чук и Гек”, “Чебурашка”, “Бременские музыканты”», — сообщила министр.

В конце октября Любимова заявила, что Госфильмофонд в рамках заключенного партнерства с «Ленфильмом» передаст для проката около 100 картин из золотой коллекции киностудии. Министр подчеркнула, что на экранах кинотеатров зрители смогут увидеть такие фильмы, как «Отцы и дети», «Открытая книга», «Всадник без головы» и др. По ее словам, показы могут стартовать уже в ноябре по всей территории России, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Ранее глава департамента кинематографии Минкультуры Дмитрий Давиденко сообщил, что в следующем году будет выделено 11,6 млрд руб. на создание и поддержку производства национальных кинофильмов в России. В этом году власти поддержат по линии Минкультуры 70 игровых полнометражных фильмов и по линии Фонда кино не менее 23 новых проектов, рассказал Давиденко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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