«Единая Россия» предложила привлечь родителей к продвижению отечественного кино

В конце октября Любимова заявила, что Госфильмофонд в рамках заключенного партнерства с «Ленфильмом» передаст для проката около 100 картин из золотой коллекции киностудии. Министр подчеркнула, что на экранах кинотеатров зрители смогут увидеть такие фильмы, как «Отцы и дети», «Открытая книга», «Всадник без головы» и др. По ее словам, показы могут стартовать уже в ноябре по всей территории России, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.