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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Екатеринбурге

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который планировал теракт в военкомате в Кировском районе Екатеринбурга, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области.

«Задержан 47-летний гражданин России, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — сказано в сообщении ФСБ.

В спецслужбе сообщили об изъятии пяти самодельных зажигательных устройств. Мужчина был задержан и арестован. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).

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Уточняется, что целью задержанного стало желание посеять панику среди местного населения и дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти. По данным ФСБ, мужчина был сторонником организаций и движений, признанных в России террористическими и экстремистскими.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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