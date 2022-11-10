ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Екатеринбурге
Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который планировал теракт в военкомате в Кировском районе Екатеринбурга, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области.
«Задержан 47-летний гражданин России, намеревавшийся совершить в отношении административного объекта в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт», — сказано в сообщении ФСБ.
В спецслужбе сообщили об изъятии пяти самодельных зажигательных устройств. Мужчина был задержан и арестован. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).
Уточняется, что целью задержанного стало желание посеять панику среди местного населения и дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти. По данным ФСБ, мужчина был сторонником организаций и движений, признанных в России террористическими и экстремистскими.
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