ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Екатеринбурге

В спецслужбе сообщили об изъятии пяти самодельных зажигательных устройств. Мужчина был задержан и арестован. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту).