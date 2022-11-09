Газета
Политика

В Бердянске задержали готовивших теракт украинских националистов

Ведомости

В Бердянске Запорожской области задержали двух украинских националистов, готовивших теракт на энергетическом объекте, сообщил журналистам представитель российских спецслужб, передает «Интерфакс».

«Оперативники задержали и допросили националистов, которые планировали уничтожить трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть Бердянска», – рассказали там.

Задержанные являются участниками террористических и запрещенных в России нацформирований «Азов» и «Правый сектор», по их признанию, этот объект был выбран управлением разведки минобороны Украины, за выполнение диверсии им обещали заплатить по $1000.

Вчера, 8 ноября, ФСБ задержала в Херсонской области девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракты против высокопоставленных членов администрации.

3 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ сообщил, что российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Патрушев заявил, что украинские войска продолжают обстрелы атомной станции. По его словам, визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не привел к прекращению атак.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных