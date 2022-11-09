В Бердянске задержали готовивших теракт украинских националистов
В Бердянске Запорожской области задержали двух украинских националистов, готовивших теракт на энергетическом объекте, сообщил журналистам представитель российских спецслужб, передает «Интерфакс».
«Оперативники задержали и допросили националистов, которые планировали уничтожить трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть Бердянска», – рассказали там.
Задержанные являются участниками террористических и запрещенных в России нацформирований «Азов» и «Правый сектор», по их признанию, этот объект был выбран управлением разведки минобороны Украины, за выполнение диверсии им обещали заплатить по $1000.
Вчера, 8 ноября, ФСБ задержала в Херсонской области девятерых диверсантов из Службы безопасности Украины (СБУ), которые готовили теракты против высокопоставленных членов администрации.
3 ноября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ сообщил, что российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС. Патрушев заявил, что украинские войска продолжают обстрелы атомной станции. По его словам, визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не привел к прекращению атак.
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