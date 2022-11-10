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Общество

Выплаты мобилизованным освободят от подоходного налога

Ведомости

Госдума во втором и третьем чтениях утвердила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым все выплаты по мобилизации будут освобождены от НДФЛ, об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В частности, от НДФЛ будут освобождены выплаты мобилизованным, добровольцам и военнослужащим-контрактникам, которые задействованы в зоне действия спецоперации России, а также выплаты их семьям. От подоходного налога также будут освобождены «суточные» для тех, кого командируют на новые территории.

Законопроект также освобождает граждан Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей от необходимости оплачивать госпошлины при получении российского паспорта, водительского удостоверения, вида на жительство и других документов.

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19 октября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Уточняется, что итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.

Помимо этой выплаты, каждый регион в зависимости от своих финансовых возможностей по-разному поддерживает мобилизованных. В частности, для москвичей установлена ежемесячная доплата в 50 000 руб., а в ряде других регионов речь идет лишь о единоразовых выплатах разного порядка: на Камчатке единовременная выплата составила 150 000 руб., в Кемеровской области – 200 000 руб., в Псковской области – 50 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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