Выплаты мобилизованным освободят от подоходного налога
Госдума во втором и третьем чтениях утвердила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым все выплаты по мобилизации будут освобождены от НДФЛ, об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
В частности, от НДФЛ будут освобождены выплаты мобилизованным, добровольцам и военнослужащим-контрактникам, которые задействованы в зоне действия спецоперации России, а также выплаты их семьям. От подоходного налога также будут освобождены «суточные» для тех, кого командируют на новые территории.
Законопроект также освобождает граждан Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей от необходимости оплачивать госпошлины при получении российского паспорта, водительского удостоверения, вида на жительство и других документов.
19 октября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Уточняется, что итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.
Помимо этой выплаты, каждый регион в зависимости от своих финансовых возможностей по-разному поддерживает мобилизованных. В частности, для москвичей установлена ежемесячная доплата в 50 000 руб., а в ряде других регионов речь идет лишь о единоразовых выплатах разного порядка: на Камчатке единовременная выплата составила 150 000 руб., в Кемеровской области – 200 000 руб., в Псковской области – 50 000 руб.
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