Выплаты мобилизованным освободят от подоходного налога

В частности, от НДФЛ будут освобождены выплаты мобилизованным, добровольцам и военнослужащим-контрактникам, которые задействованы в зоне действия спецоперации России, а также выплаты их семьям. От подоходного налога также будут освобождены «суточные» для тех, кого командируют на новые территории.