Путин поручил рассмотреть предоставление налоговых льгот работающим родителям

Также российский президент сообщил, что до конца 2026 г. будет продлена программа материнского капитала. Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что в следующем году материнский капитал будет увеличен. Так, его размер на первого ребенка в 2023 г. составит приблизительно 590 000 руб., на второго — почти 780 000 руб.