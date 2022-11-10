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Путин поручил рассмотреть предоставление налоговых льгот работающим родителям

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин утвердил поручения по итогам совещания, на котором обсуждались меры поддержки семей с детьми. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Так, Путин поручил правительству РФ подумать о налоговых льготах для нуждающихся семей, в которых оба родителя работают. Также президент предложил рассмотреть возможность сохранения части пособий для таких граждан. Предполагается, что данная мера поддержки поможет компенсировать снижение доходов семей в случае потери ежемесячного пособия. 

Ранее в ходе совещания Путин заявил, что доходы семьей не должны страдать из-за отмены пособий после выхода родителей на работу. Доклад о проработке этого вопроса кабмин должен предоставить до 15 января 2023 г.

Совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми прошло 8 ноября. В ходе встречи с правительством Путин заявил, что единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин должно заработать с 2023 г. «несмотря ни на что».

Также российский президент сообщил, что до конца 2026 г. будет продлена программа материнского капитала. Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что в следующем году материнский капитал будет увеличен. Так, его размер на первого ребенка в 2023 г. составит приблизительно 590 000 руб., на второго — почти 780 000 руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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