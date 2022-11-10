Путин поручил рассмотреть предоставление налоговых льгот работающим родителям
Президент РФ Владимир Путин утвердил поручения по итогам совещания, на котором обсуждались меры поддержки семей с детьми. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
Так, Путин поручил правительству РФ подумать о налоговых льготах для нуждающихся семей, в которых оба родителя работают. Также президент предложил рассмотреть возможность сохранения части пособий для таких граждан. Предполагается, что данная мера поддержки поможет компенсировать снижение доходов семей в случае потери ежемесячного пособия.
Ранее в ходе совещания Путин заявил, что доходы семьей не должны страдать из-за отмены пособий после выхода родителей на работу. Доклад о проработке этого вопроса кабмин должен предоставить до 15 января 2023 г.
Совещание по вопросу поддержки доходов семей с детьми прошло 8 ноября. В ходе встречи с правительством Путин заявил, что единое пособие для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин должно заработать с 2023 г. «несмотря ни на что».
Также российский президент сообщил, что до конца 2026 г. будет продлена программа материнского капитала. Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что в следующем году материнский капитал будет увеличен. Так, его размер на первого ребенка в 2023 г. составит приблизительно 590 000 руб., на второго — почти 780 000 руб.
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