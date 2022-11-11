ФОМ: доля россиян с тревожным настроением снизилась до 59%
59% россиян отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 4 по 6 ноября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.
По сравнению с прошлой неделей этот показатель снизился на 4 п. п. — с 63%. После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября был зафиксирован резкий рост в два раза, с 35% до 69%. Максимума уровень тревожности достиг с 30 сентября по 2 октября, тогда доля людей с таким настроением составила 70%. За прошедшую неделю доля респондентов, в окружении которых преобладает спокойное настроение, увеличилась с 32% до 35%.
Согласно данным опроса ФОМ, наиболее популярной темой остается спецоперация России. За прошедшие две недели доля заинтересованных в этой теме снизилась с 45% до 39%. При этом обстрелы российских территорий ВСУ заинтересовали 2%. Интерес к новостям о частичной мобилизации продолжает снижаться — с 10% до 6%. Почти половина опрошенных (47%) затруднились дать ответ на этот вопрос.
ФОМ также изучил уровень недовольства действиями властей среди населения. За последние две недели с 23 октября доля россиян, которые слышали от окружающих критические высказывания в адрес властей, снизилась с 60% до 56%. Доля людей, которые лично испытали возмущение действиями властей, также снизилась с 67% до 64%. При этом уровень доверия к президенту России Владимиру Путину составляет 75%, его работу оценивают хорошо 78% опрошенных.
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