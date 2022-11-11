ФОМ: доля россиян с тревожным настроением снизилась до 59%

По сравнению с прошлой неделей этот показатель снизился на 4 п. п. — с 63%. После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября был зафиксирован резкий рост в два раза, с 35% до 69%. Максимума уровень тревожности достиг с 30 сентября по 2 октября, тогда доля людей с таким настроением составила 70%. За прошедшую неделю доля респондентов, в окружении которых преобладает спокойное настроение, увеличилась с 32% до 35%.