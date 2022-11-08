Набиуллина сообщила о снижении тревоги среди россиян

28 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% после того, как с апреля шесть раз подряд снижал ставку с 20%. По оценкам регулятора, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Кроме того, Банк России уточнил прогноз по инфляции на конец 2022 г. до 12–13% (до этого 11-13%).