Набиуллина сообщила о снижении тревоги среди россиян
Данные последних недель говорят о снижении тревоги среди россиян, люди возвращают деньги в банки, в связи с этим переток средств со счетов в наличные приближается к сезонной норме. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.
«Как только ситуация становится для людей более понятной, тревога снижается, люди возвращают средства в банки. И в последние недели динамика перетока средств на счетах в наличные уже приблизилась к сезонной норме», — сказала Набиуллина (цитата по ТАСС).
Председатель ЦБ отметила, что рост геополитической напряженности ранее привел к повышению тревожности в обществе. По ее словам, до недавнего времени наблюдался отток средств россиян из банков.
Набиуллина указала на осторожное поведение граждан. Она пояснила, что, как и в предыдущие кризисные периоды, россияне делают выбор в пользу сбережений, что замедляет инфляцию.
28 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% после того, как с апреля шесть раз подряд снижал ставку с 20%. По оценкам регулятора, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Кроме того, Банк России уточнил прогноз по инфляции на конец 2022 г. до 12–13% (до этого 11-13%).
По данным Росстата, с 25 по 31 октября 2022 г. инфляция составила 0,07%. По состоянию на 31 октября она замедлилась до 12,69% в годовом выражении, уточнило Минэкономразвития.
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