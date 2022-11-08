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Финансы

Набиуллина сообщила о снижении тревоги среди россиян

Ведомости

Данные последних недель говорят о снижении тревоги среди россиян, люди возвращают деньги в банки, в связи с этим переток средств со счетов в наличные приближается к сезонной норме. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления в Госдуме.

«Как только ситуация становится для людей более понятной, тревога снижается, люди возвращают средства в банки. И в последние недели динамика перетока средств на счетах в наличные уже приблизилась к сезонной норме», — сказала Набиуллина (цитата по ТАСС). 

Председатель ЦБ отметила, что рост геополитической напряженности ранее привел к повышению тревожности в обществе. По ее словам, до недавнего времени наблюдался отток средств россиян из банков. 

Набиуллина указала на осторожное поведение граждан. Она пояснила, что, как и в предыдущие кризисные периоды, россияне делают выбор в пользу сбережений, что замедляет инфляцию.

28 октября ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% после того, как с апреля шесть раз подряд снижал ставку с 20%. По оценкам регулятора, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Кроме того, Банк России уточнил прогноз по инфляции на конец 2022 г. до 12–13% (до этого 11-13%).

По данным Росстата, с 25 по 31 октября 2022 г. инфляция составила 0,07%. По состоянию на 31 октября она замедлилась до 12,69% в годовом выражении, уточнило Минэкономразвития.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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