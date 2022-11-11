Skillbox: каждый второй российский студент испытывает финансовые трудности
48% российских студентов испытывают финансовые трудности, следует из результатов исследования образовательной платформы Skillbox совместно с VK. В опросе приняли участие более 1200 россиян.
Уточняется, что треть респондентов (29%) редко сталкиваются с финансовыми проблемами и 23% не испытывают потребности в деньгах. При этом каждый третий студент (32%) старается не выходить за рамки бюджета в 10 000 руб., 17% респондентов каждый месяц тратят не больше 40 000 руб. и только 11% превышают эту сумму.
Каждый второй россиянин (46%) живет на финансовую помощь от родителей и близких, 15% опрошенных хватает стипендии, и 12% получают гранты. Среди наиболее популярных расходов — питание (29%), жилье (20%), в том числе аренда квартиры и коммунальные платежи, и транспорт (18%).
Эти расходы наиболее распространены среди иногородних студентов, которые переехали ради учебы — доля таких респондентов составила 29%, планируют переезд ради учебы — 22%. При этом 13% студентов решают продолжить обучение, чтобы получить или сохранить место в общежитии.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса