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Общество

Skillbox: каждый второй российский студент испытывает финансовые трудности

Ведомости

48% российских студентов испытывают финансовые трудности, следует из результатов исследования образовательной платформы Skillbox совместно с VK. В опросе приняли участие более 1200 россиян.

Уточняется, что треть респондентов (29%) редко сталкиваются с финансовыми проблемами и 23% не испытывают потребности в деньгах. При этом каждый третий студент (32%) старается не выходить за рамки бюджета в 10 000 руб., 17% респондентов каждый месяц тратят не больше 40 000 руб. и только 11% превышают эту сумму.

Каждый второй россиянин (46%) живет на финансовую помощь от родителей и близких, 15% опрошенных хватает стипендии, и 12% получают гранты. Среди наиболее популярных расходов — питание (29%), жилье (20%), в том числе аренда квартиры и коммунальные платежи, и транспорт (18%).

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Эти расходы наиболее распространены среди иногородних студентов, которые переехали ради учебы — доля таких респондентов составила 29%, планируют переезд ради учебы — 22%. При этом 13% студентов решают продолжить обучение, чтобы получить или сохранить место в общежитии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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