Skillbox: четверть россиян испытывают чувство тревоги от чтения новостей

Согласно результатам исследования, всего думскроллингу подвержен каждый четвертый россиянин: 10% обновляют ленту новостей безостановочно, 13% — несколько раз в день. Новостная повестка входит в топ-3 сферы жизни, которые вызывают у россиян наибольшую обеспокоенность, после здоровья, которое вызывает тревогу у 23% опрошенных, и вопросов финансов (17%).