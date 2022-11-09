Skillbox: четверть россиян испытывают чувство тревоги от чтения новостей
25% россиян испытывают чувство тревоги, занимаясь думскроллингом и обновляя ленту новостей без остановки, следует из результатов исследования образовательной платформы Skillbox совместно с VK. В опросе приняли участие более 1200 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.
Среди других негативных эффектов думскроллинга — чувство расстройства (20%) и раздражение (16%). При этом у 15% респондентов от этого процесса исчезает чувство тревоги, они успокаиваются, 14% сообщили, что благодаря этому занятию они начинают контролировать ситуацию.
Согласно результатам исследования, всего думскроллингу подвержен каждый четвертый россиянин: 10% обновляют ленту новостей безостановочно, 13% — несколько раз в день. Новостная повестка входит в топ-3 сферы жизни, которые вызывают у россиян наибольшую обеспокоенность, после здоровья, которое вызывает тревогу у 23% опрошенных, и вопросов финансов (17%).
«Чувство тревоги способно не только вызвать сильнейший внутренний дискомфорт, но и оказать эффект на качество жизни. Например, снизить профессиональную и личную продуктивность, привести к поспешным решениям», — считает руководитель направления «Психология» в Skillbox Александра Нечаева.
Данные опроса показали, что только 55% россиян знают, как справиться с тревогой: среди наиболее популярных способов побороть это чувство — общение с близкими (25%), компьютерные и настольные игры (22%) и сон (21%).
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса