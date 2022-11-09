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Skillbox: четверть россиян испытывают чувство тревоги от чтения новостей

Ведомости

25% россиян испытывают чувство тревоги, занимаясь думскроллингом и обновляя ленту новостей без остановки, следует из результатов исследования образовательной платформы Skillbox совместно с VK. В опросе приняли участие более 1200 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Среди других негативных эффектов думскроллинга — чувство расстройства (20%) и раздражение (16%). При этом у 15% респондентов от этого процесса исчезает чувство тревоги, они успокаиваются, 14% сообщили, что благодаря этому занятию они начинают контролировать ситуацию. 

Согласно результатам исследования, всего думскроллингу подвержен каждый четвертый россиянин: 10% обновляют ленту новостей безостановочно, 13% — несколько раз в день. Новостная повестка входит в топ-3 сферы жизни, которые вызывают у россиян наибольшую обеспокоенность, после здоровья, которое вызывает тревогу у 23% опрошенных, и вопросов финансов (17%).

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«Чувство тревоги способно не только вызвать сильнейший внутренний дискомфорт, но и оказать эффект на качество жизни. Например, снизить профессиональную и личную продуктивность, привести к поспешным решениям», — считает руководитель направления «Психология» в Skillbox Александра Нечаева.

Данные опроса показали, что только 55% россиян знают, как справиться с тревогой: среди наиболее популярных способов побороть это чувство — общение с близкими (25%), компьютерные и настольные игры (22%) и сон (21%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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