ФОМ: доля россиян с тревожным настроением увеличилась до 63%
63% россиян отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 21 по 23 октября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.
По сравнению с прошлой неделей этот показатель увеличился на 7 п. п. — с 56%. До этого доля россиян с тревожным настроением последовательно снижалась в течение последнего месяца после резкого роста в два раза, с 35% до 69%, после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября. Максимума уровень тревожности достиг с 30 сентября по 2 октября, тогда доля людей с таким настроением составила 70%. За прошедшую неделю доля респондентов, в окружении которых преобладает спокойное настроение, снизилась с 38% до 33%.
Согласно данным опроса ФОМ, наиболее популярной темой является спецоперация России, за прошедшую неделю доля заинтересованных не изменилась и осталась на уровне 45%. Интерес к новостям о частичной мобилизации за это время продолжает снижаться — с 14% до 10%.
ФОМ также изучил уровень недовольства действиями властей среди населения. За последние две недели с 9 октября доля россиян, которые слышали от окружающих критические высказывания в адрес властей, увеличилась с 55% до 60%. Доля людей, которые лично испытали возмущение действиями властей, также увеличилась с 61% до 67%. При этом уровень доверия к президенту России Владимиру Путину составляет 77%, его работу оценивают хорошо 79% опрошенных.
19 октября в ходе совещания с членами Совета безопасности Путин заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки терактов на территории России, а также на нежелание Украины возобновлять переговорный процесс. Также режим повышенной готовности был введен в ЦФО и ЮФО.
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