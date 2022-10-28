ФОМ: доля россиян с тревожным настроением увеличилась до 63%

По сравнению с прошлой неделей этот показатель увеличился на 7 п. п. — с 56%. До этого доля россиян с тревожным настроением последовательно снижалась в течение последнего месяца после резкого роста в два раза, с 35% до 69%, после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября. Максимума уровень тревожности достиг с 30 сентября по 2 октября, тогда доля людей с таким настроением составила 70%. За прошедшую неделю доля респондентов, в окружении которых преобладает спокойное настроение, снизилась с 38% до 33%.