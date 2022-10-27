В Бердянске начнут проверять подписки населения на украинские ресурсы

В администрации Бердянска пояснили, что в случае нахождения у гражданина подписок на пропагандистские ресурсы Украины на первый раз человек получает предупреждение, затем нарушители будут оштрафованы, а уже злостные нарушители будут привлечены к уголовной ответственности.