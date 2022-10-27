В Бердянске начнут проверять подписки населения на украинские ресурсы
Правоохранители Бердянска в Запорожской области будут проверять телефоны граждан на наличие подписок на украинские ресурсы, сообщается в Telegram-канале администрации города.
«С сегодняшнего дня в Бердянске правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан. Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима, в частности, на телеграмм каналы», — говорится в сообщении городской администрации.
В администрации Бердянска пояснили, что в случае нахождения у гражданина подписок на пропагандистские ресурсы Украины на первый раз человек получает предупреждение, затем нарушители будут оштрафованы, а уже злостные нарушители будут привлечены к уголовной ответственности.
19 октября президент РФ Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.
В частности, введение военного положения подразумевает, что в этих регионах могут ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся указанными вопросами.
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