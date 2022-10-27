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Общество

В Бердянске начнут проверять подписки населения на украинские ресурсы

Ведомости

Правоохранители Бердянска в Запорожской области будут проверять телефоны граждан на наличие подписок на украинские ресурсы, сообщается в Telegram-канале администрации города.

«С сегодняшнего дня в Бердянске правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан. Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима, в частности, на телеграмм каналы», — говорится в сообщении городской администрации.

В администрации Бердянска пояснили, что в случае нахождения у гражданина подписок на пропагандистские ресурсы Украины на первый раз человек получает предупреждение, затем нарушители будут оштрафованы, а уже злостные нарушители будут привлечены к уголовной ответственности.

19 октября президент РФ Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

В частности, введение военного положения подразумевает, что в этих регионах могут ввести военную цензуру за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроль за телефонными переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся указанными вопросами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных