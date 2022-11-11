Адвокаты: обвиняемые в вымогательстве у Чемезова работали по «заданиям Собчак»

Сама Собчак никак не фигурирует в этом деле. У нее нет процессуального статуса, сообщила ее мать, сенатор от Республики Тывы Людмила Нарусова. Изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. 28 октября ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве. После задержания и ареста Суханова журналистка уехала в Литву. 7 ноября «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев сообщили, что Собчак вернулась в Россию.