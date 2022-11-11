Адвокаты: обвиняемые в вымогательстве у Чемезова работали по «заданиям Собчак»
Адвокат бывшего главного редактора Tatler Ариана Кузьмина (Романовского) Дмитрий Малютов и адвокат журналиста Тамерлана Бигаева Кристина Цыпкало сообщили о наличии документов, которые подтверждают, что их подзащитные выполняли работу в Telegram-канале «Тушите свет» по заданиям Ксении Собчак. Об этом адвокаты сообщили в разговоре с РБК.
«Защита получила достаточное количество документов, свидетельствующих о том, что между Собчак Ксенией Анатольевной и Кузьминым (Романовским) Арианом Александровичем, Бигаевым Тамерланом Маирбековичем и Рамазановой Замирой Шевкетовной были заключены гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, связанных с созданием на основании заданий Собчак материалов для проекта «Тушите свет»,— сказано в письме адвоката матери экс-главреда Tatler.
По словам Малютова, Романовский, Бигаев, а также журналистка Замира Рамазанова должны были размещать материалы в Telegram-канале «Тушите свет» по заданиям Собчак, а за нарушение условий конфиденциальности она может потребовать с каждого по 5 млн руб. Адвокат уточнил, что при этом от Собчак противозаконных поручений никто из названных людей не получал.
26 октября суд арестовал бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупном размере у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. 7 ноября в Москве по этому же делу о вымогательстве арестовали журналиста Тамерлана Бигаева.
По версии следствия, они вымогали 11 млн руб. за удаление негативных материалов о чиновнике. При этом Малютов утверждает, что уголовное дело связано с материалом в Telegram-канале «Тушите свет».
Также обвиняемым по этому делу проходит коммерческий директор «Осторожно Media» телеведущей Ксении Собчак Кирилл Суханов. Его арестовали. При этом Собчак заявила, что не верит в виновность Суханова. В случае признания вины им грозит до 15 лет лишения свободы.
Сама Собчак никак не фигурирует в этом деле. У нее нет процессуального статуса, сообщила ее мать, сенатор от Республики Тывы Людмила Нарусова. Изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться. 28 октября ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве. После задержания и ареста Суханова журналистка уехала в Литву. 7 ноября «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев сообщили, что Собчак вернулась в Россию.
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