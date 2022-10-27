Помощников Ксении Собчак арестовали за вымогательство 11 млн рублей

«Ваша честь, хочу отметить, я давал показания в состоянии морального истощения и без присутствия адвоката. Не заключайте меня под стражу, я живу в Москве и никуда уезжать не собираюсь. Я признаю, что опубликовал эту новость. Я работал светским журналистом, пишу о светских мероприятиях. Ничего компрометирующего или крамольного в этой публикации я не видел», – сказал Романовского. Он добавил, что никаких переговоров с представителями Чемезова не вел.