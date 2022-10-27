Помощников Ксении Собчак арестовали за вымогательство 11 млн рублей

Помощников Ксении Собчак арестовали за вымогательство 11 млн рублейКоммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главред Tatler Ариан Романовский отправлены под стражу
Тверской суд Москвы заключил под стражу коммерческого директора телеведущей, администратора «Осторожно Медиа» и экс-кандидата в президенты Ксении Собчак Кирилла Суханова и бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского до 24 декабря 2022 г. по обвинению в вымогательстве 11 млн руб. у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
Суханов и Романовский (настоящая фамилия Кузьмин) были задержаны 25 октября, в тот же день им предъявили обвинение по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). Санкция предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Согласно материалам дела, которые были оглашены в Тверском суде в ходе рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, обвиняемые вымогали 11 млн руб. у главы госкорпорации «Ростех» за нераспространение о нем информации в Telegram-канале «Тушите свет». Чемезов признан потерпевшим по делу. В пресс-службе «Ростеха» отказалась от комментариев по поводу подробностей дела, но некоторые из них были оглашены в суде.
Уголовное дело было возбуждено 24 октября ГСУ ГУ МВД по Москве в отношении неустановленных лиц по заявлению Чемезова. На следующий день в рамках оперативного эксперимента правоохранители задержали Суханова в ресторане Regent в центре Москвы при получении им 800 000 руб. Суханов признал вину, но только в рамках этой суммы. «Я готов принести публичные извинения и признать вину перед потерпевшим за то, что я получил 800 000 руб.», – заявил Суханов в суде.
Романовский был задержан у себя дома. В отличие от Суханова вину по предъявленному обвинению не признал. Согласно материалам, именно Романовский был главным администратором Telegram-канала, который появился 11 октября. Он не был анонимным, и Романовский сразу позиционировал себя как автора канала о светской жизни. Суханов на суде опроверг свое отношение к нему.
«Ваша честь, хочу отметить, я давал показания в состоянии морального истощения и без присутствия адвоката. Не заключайте меня под стражу, я живу в Москве и никуда уезжать не собираюсь. Я признаю, что опубликовал эту новость. Я работал светским журналистом, пишу о светских мероприятиях. Ничего компрометирующего или крамольного в этой публикации я не видел», – сказал Романовского. Он добавил, что никаких переговоров с представителями Чемезова не вел.
При этом из материалов дела следует, что оперативникам стали доступны аудиозаписи, на которых зафиксировано общение потерпевшего и Романовского. Следователь Ольга Погорелова заявила, что в рамках уголовного дела установлены еще не все его фигуранты и расследование находится в активной стадии. Зачитывая материалы дела, судья сообщила, что в деле есть еще один потерпевший – «некий Балдухаев», это он в интересах Чемезова подавал заявление о вымогательстве.
Из оглашенных материалов следует, что речь идет о посте с информацией о мероприятии бизнесмена Андрея Бокарева. Речь идет, по словам одного из участника суда, про пост про день рождения, который якобы посетил Чемезов. Пост был размещен 22 октября, но затем, после договоренности об оплате, был удален, говорится в материалах дела.
Бокарев – крупный предприниматель, ранее с партнером Искандаром Махмудовым контролировал металлургическую УГМК, угледобывающий «Кузбассразрезуголь» и другие активы. Также является совладельцем «Трансмашхолдинга». Вышел из ряда активов после начала СВО на фоне риска попадания под западные санкции.
Собчак, по неподтвержденным данным, сама проходит по делу в качестве подозреваемой: об этом сообщили со ссылкой на свои источники ТАСС и Russia Today, официально на суде ее имя не звучало. ТАСС уточняет, что Собчак подозревают в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). «Интерфакс» сообщил об обысках в загородном доме телеведущей.
ТАСС также сообщил о том, что Собчак покинула Россию, через границу с Белоруссией она уехала в Литву. О том, что Собчак находится в этой стране, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к телеведущей. Собеседник рассказал, что Собчак знала о готовящемся деле и экстренно уехала из страны. Ее супруг Константин Богомолов сейчас в Москве, говорит источник.
Телеведущая прокомментировала дело в отношении Суханова в своем Telegram-канале «Кровавая барыня»: «Не верю в это вообще и надеюсь, что сейчас во всем быстро разберутся и убедятся, что все это какая-то чушь. Если нет, то очевидно, что это облава на мою редакцию – последнюю свободную редакцию в России, которую надо было прижать. Надеюсь, это не так и все действительно недоразумение». О своем местонахождении и процессуальном статусе Собчак ничего не сообщила.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле «видели» новости об уголовном деле в отношении сотрудника Собчак, но от дальнейших комментариев воздержался.