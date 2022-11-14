В Минобороны заявили, что мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно

«Выплата денежных средств гражданам, призванным по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, будет производиться с 10 по 20 число каждого месяца за истекший, а за декабрь календарного года — до 25 декабря», — говорится в ответе, который Иванов прикрепил в своем Telegram-канале. Он пояснил, что Минобороны делает такое исключение, чтобы семьи мобилизованных не оставались без выплат к Новому году. В своем ответе Минобороны напомнили, что размер выплат мобилизованным составляет не менее 195 000 руб. в месяц.