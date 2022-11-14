В Минобороны заявили, что мобилизованные получат выплаты за декабрь досрочно
Призванные в рамках частичной мобилизации россияне получат выплаты за декабрь досрочно — до 25 декабря, а не в январе, говорится в ответе замминистра Минобороны Татьяны Шевцовой на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.
«Выплата денежных средств гражданам, призванным по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, будет производиться с 10 по 20 число каждого месяца за истекший, а за декабрь календарного года — до 25 декабря», — говорится в ответе, который Иванов прикрепил в своем Telegram-канале. Он пояснил, что Минобороны делает такое исключение, чтобы семьи мобилизованных не оставались без выплат к Новому году. В своем ответе Минобороны напомнили, что размер выплат мобилизованным составляет не менее 195 000 руб. в месяц.
На прошлой неделе Госдума во втором и третьем чтениях утвердила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым все выплаты по мобилизации будут освобождены от НДФЛ. В частности, от НДФЛ будут освобождены выплаты мобилизованным, добровольцам и военнослужащим-контрактникам, которые задействованы в зоне действия спецоперации России, а также выплаты их семьям. От подоходного налога также будут освобождены «суточные» для тех, кого командируют на новые территории.
19 октября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Уточняется, что итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.
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