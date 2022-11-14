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В Херсонской области заявили о полном контроле ВС РФ над Кинбурнской косой

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации полностью контролируют Кинбурнскую косу, заявили в пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня противник попыток высадиться на него не предпринимал», — указано в сообщении.

13 октября стало известно, что группа украинских военных пыталась высадиться в районе села Покровское на Кинбурнской косе Николаевской области, ВСУ получили отпор со стороны союзных сил и понесли потери.

Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. Однако позже ВС РФ покинули Херсон и сейчас город находится под контролем Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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