В Херсонской области заявили о полном контроле ВС РФ над Кинбурнской косой
Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации полностью контролируют Кинбурнскую косу, заявили в пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
«Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня противник попыток высадиться на него не предпринимал», — указано в сообщении.
13 октября стало известно, что группа украинских военных пыталась высадиться в районе села Покровское на Кинбурнской косе Николаевской области, ВСУ получили отпор со стороны союзных сил и понесли потери.
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. Однако позже ВС РФ покинули Херсон и сейчас город находится под контролем Украины.