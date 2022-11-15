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Общество

22% россиян не хватает личного пространства дома

Ведомости

Каждый четвертый россиянин (22%) испытывает нехватку личного пространства дома, следует из результатов исследования мебельного ритейлера Hoff. В опросе приняли участие более 1000 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 64 лет.

При этом проблем с личным пространством не возникает у большей части опрошенных (70%). Каждый второй респондент отметил, что любит находиться дома один, поскольку так он может сосредоточиться на своих делах или спокойно отдохнуть. 42% указали на необходимость побыть в одиночестве недолгое время.

В подавляющем большинстве случаев (82%) россиянам нравится проводить время дома в кругу семьи и близких. Чаще всего местом сбора становится кухня (45%), четверть опрошенных проводят время в гостиной или в спальне, следует из результатов опроса. При этом в рейтинге предпочтений кухня занимает третье место, 37% же опрошенных нравится проводить время в гостиной.

Каждый второй россиянин (46%) отметил, что дома он восстанавливает ресурсы. Четверть опрошенных заметили, что хотели бы проводить дома больше времени, но не имеют такой возможности. Согласно результатам исследования, почти две трети респондентов (57%) в основном бывают дома по вечерам и в выходные, 13% используют его как место для ночлега, а остальные 30% проводят дома большую часть времени, отсюда они работают и здесь отдыхают.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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