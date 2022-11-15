22% россиян не хватает личного пространства дома
Каждый четвертый россиянин (22%) испытывает нехватку личного пространства дома, следует из результатов исследования мебельного ритейлера Hoff. В опросе приняли участие более 1000 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 64 лет.
При этом проблем с личным пространством не возникает у большей части опрошенных (70%). Каждый второй респондент отметил, что любит находиться дома один, поскольку так он может сосредоточиться на своих делах или спокойно отдохнуть. 42% указали на необходимость побыть в одиночестве недолгое время.
В подавляющем большинстве случаев (82%) россиянам нравится проводить время дома в кругу семьи и близких. Чаще всего местом сбора становится кухня (45%), четверть опрошенных проводят время в гостиной или в спальне, следует из результатов опроса. При этом в рейтинге предпочтений кухня занимает третье место, 37% же опрошенных нравится проводить время в гостиной.
Каждый второй россиянин (46%) отметил, что дома он восстанавливает ресурсы. Четверть опрошенных заметили, что хотели бы проводить дома больше времени, но не имеют такой возможности. Согласно результатам исследования, почти две трети респондентов (57%) в основном бывают дома по вечерам и в выходные, 13% используют его как место для ночлега, а остальные 30% проводят дома большую часть времени, отсюда они работают и здесь отдыхают.
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