22% россиян не хватает личного пространства дома

Каждый второй россиянин (46%) отметил, что дома он восстанавливает ресурсы. Четверть опрошенных заметили, что хотели бы проводить дома больше времени, но не имеют такой возможности. Согласно результатам исследования, почти две трети респондентов (57%) в основном бывают дома по вечерам и в выходные, 13% используют его как место для ночлега, а остальные 30% проводят дома большую часть времени, отсюда они работают и здесь отдыхают.