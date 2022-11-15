ВЦИОМ: 81% россиян назвали себя счастливыми

По словам директора по стратегическому развитию ВЦИОМ Степана Львова, уровень счастья слабо зависит от доверия политическим институтам и от показателей социального оптимизма. «Исследователи почти единодушны в том, что определяющее влияние на чувство счастья оказывает ситуация в «ближнем кругу» — в семье, среди друзей, на работе. Если мы уверены в том, что с ними все будет в порядке, если наши семьи и организации, в которых мы работаем, способны легко преодолеть трудности, мы считаем себя счастливыми»», — подчеркнул он.