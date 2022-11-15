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ВЦИОМ: 81% россиян назвали себя счастливыми

Ведомости

Однозначно счастливым себя считает каждый третий россиянин (35%), каждый второй (46%) отнес себя к таковым с наибольшей вероятностью, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Уточняется, что в той или иной мере счастливыми себя называют 81% россиян. 

Этот показатель незначительно снизился с мартом, когда счастливыми считали себя 83% россиян, и немного увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда доля таких ответов составила 79%. Максимальный уровень был достигнут в декабре 2017 г., когда с уверенностью счастливыми назвали себя 40% россиян и «скорее» счастливыми — 47%.  

При этом 15% опрошенных не считают себя счастливыми, 4% не дали ответ. Наибольшая доля таких ответов пришлась на 1990 и 1992 гг., когда доля неопределенных ответов составила 29% и 22% соответственно. Тогда же были зафиксированы рекордно низкие показатели оценивающих себя счастливыми россиян — 44% и 42% соответственно. 

ВЦИОМ также подсчитал индекс счастья, который демонстрирует, насколько счастливыми себя чувствуют россияне, и индекс социального счастья, показывающий долю счастливых и несчастливых людей в окружении респондента. Так, в октябре индекс счастья составил 66 пунктов по сравнению с 68 пунктами в марте и 63 в октябре 2021 г., а индекс социального счастья — 59 пунктов против 51 пункта за аналогичный период прошлого года. 

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По словам директора по стратегическому развитию ВЦИОМ Степана Львова, уровень счастья слабо зависит от доверия политическим институтам и от показателей социального оптимизма. «Исследователи почти единодушны в том, что определяющее влияние на чувство счастья оказывает ситуация в «ближнем кругу» — в семье, среди друзей, на работе. Если мы уверены в том, что с ними все будет в порядке, если наши семьи и организации, в которых мы работаем, способны легко преодолеть трудности, мы считаем себя счастливыми»», — подчеркнул он.  

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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