ВЦИОМ: 81% россиян назвали себя счастливыми
Однозначно счастливым себя считает каждый третий россиянин (35%), каждый второй (46%) отнес себя к таковым с наибольшей вероятностью, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Уточняется, что в той или иной мере счастливыми себя называют 81% россиян.
Этот показатель незначительно снизился с мартом, когда счастливыми считали себя 83% россиян, и немного увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда доля таких ответов составила 79%. Максимальный уровень был достигнут в декабре 2017 г., когда с уверенностью счастливыми назвали себя 40% россиян и «скорее» счастливыми — 47%.
При этом 15% опрошенных не считают себя счастливыми, 4% не дали ответ. Наибольшая доля таких ответов пришлась на 1990 и 1992 гг., когда доля неопределенных ответов составила 29% и 22% соответственно. Тогда же были зафиксированы рекордно низкие показатели оценивающих себя счастливыми россиян — 44% и 42% соответственно.
ВЦИОМ также подсчитал индекс счастья, который демонстрирует, насколько счастливыми себя чувствуют россияне, и индекс социального счастья, показывающий долю счастливых и несчастливых людей в окружении респондента. Так, в октябре индекс счастья составил 66 пунктов по сравнению с 68 пунктами в марте и 63 в октябре 2021 г., а индекс социального счастья — 59 пунктов против 51 пункта за аналогичный период прошлого года.
По словам директора по стратегическому развитию ВЦИОМ Степана Львова, уровень счастья слабо зависит от доверия политическим институтам и от показателей социального оптимизма. «Исследователи почти единодушны в том, что определяющее влияние на чувство счастья оказывает ситуация в «ближнем кругу» — в семье, среди друзей, на работе. Если мы уверены в том, что с ними все будет в порядке, если наши семьи и организации, в которых мы работаем, способны легко преодолеть трудности, мы считаем себя счастливыми»», — подчеркнул он.
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