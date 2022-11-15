Рогов: выпускники школ из новых регионов России получат аттестат без экзаменов

В настоящее время в регионах идет переходный период. Как отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, все школы и вузы в новых регионах перейдут на российские стандарты к 2028 г. Он также упомянул, что выпускники школ в четырех субъектах получат аттестаты без экзаменов.