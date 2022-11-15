Рогов: выпускники школ из новых регионов России получат аттестат без экзаменов
Выпускники школ в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получат аттестат о среднем образовании без экзаменов. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Выпускники Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР в 2023 г. получат аттестаты об окончании школ без экзаменов», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
В ходе спецоперации на Украине российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России.
30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о вхождении регионов в состав России. 4 октября Совет Федерации вслед за Госдумой ратифицировал все договоры, а на следующий день Путин подписал федеральные законы о принятии четырех новых субъектов в состав РФ.
В настоящее время в регионах идет переходный период. Как отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, все школы и вузы в новых регионах перейдут на российские стандарты к 2028 г. Он также упомянул, что выпускники школ в четырех субъектах получат аттестаты без экзаменов.
В октябре глава Рособрнадзора Анзор Музаев пояснил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ученики 11-х классов в 2023 г. смогут сдать по желанию. Он добавил, что перевод на украинский язык заданий ЕГЭ не предусмотрен.
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