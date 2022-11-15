Газета
Общество

В Молдавии начались отключения электроэнергии

Ведомости

Одна из линий электропередачи, по которой Молдавия получает электроэнергию из Румынии, отключилась из-за срабатывания системы защиты, что привело к массовым отключениям электричества по всей республике. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

«Одна из линий электропередачи, обеспечивающих транспортировку электроэнергии для нашей страны, отключилась в автоматическом режиме (автоматическая разгрузка по частоте). Это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране», – написал он.

Отключение произошло на фоне взрывов на украинской энергоструктуре, отметил Спыну, подчеркнув, что сама ЛЭП не была повреждена. Сейчас ведется работа над восстановлением подключения к электричеству, добавил он.

Ранее национальный оператор «Молдэлектрика» сообщил о прекращении передачи энергии из Румынии по линии Исакча - Вулканешт, передавал «Интерфакс». До этого украинские СМИ и официальные лица сообщили о взрывах на энергетической инфраструктуре страны.

В украинских регионах сигналы воздушной тревоги звучат регулярно с начала прошлого месяца. 10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

В предыдущий раз российская армия наносила удары по объектам систем управления, связи и энергетики Украины 31 октября. В Минобороны тогда отметили, что в результате атаки было существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных