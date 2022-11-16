СМИ: замглавы Херсонской области задержали по делу об экономическом преступлении

Ранее о пропаже Губаревой сообщил ее муж и общественный деятель Павел Губарев. По его словам, она перестала выходить на связь накануне, 15 ноября, около 16:30. В последний раз ее видели около здания правительства Херсонской области в Геническе. Губарев также отметил, что в связи с пропажей жены пытался безрезультатно дозвониться до врио главы Херсонской области Владимира Сальдо.