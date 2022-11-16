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СМИ: замглавы Херсонской области задержали по делу об экономическом преступлении

Ведомости

Заместитель врио губернатора Херсонской области Екатерина Губарева задержана по делу об экономическом преступлении, об этом сообщили источники ТАСС и RT. В каком статусе она находится, не уточняется. 

По информации одного из источников ТАСС, Губарева была задержана по делу об экономическом преступлении накануне. Сейчас для нее избирают меру пресечения. Однако по какому именно делу она была задержана, не уточняется. 

Позже МВД Херсонской области в разговоре с «РИА Новости» не подтвердило, но и не опровергло эту информацию.

Ранее о пропаже Губаревой сообщил ее муж и общественный деятель Павел Губарев. По его словам, она перестала выходить на связь накануне, 15 ноября, около 16:30. В последний раз ее видели около здания правительства Херсонской области в Геническе. Губарев также отметил, что в связи с пропажей жены пытался безрезультатно дозвониться до врио главы Херсонской области Владимира Сальдо.

Как сказано на сайте областной администрации, Губарева курирует цифровизацию и социальную политику Херсонской области.

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Ранее по теме: В Херсонской области сообщили об исчезновении замглавы региона Губаревой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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