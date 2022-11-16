СМИ: замглавы Херсонской области задержали по делу об экономическом преступлении
По информации одного из источников ТАСС, Губарева была задержана по делу об экономическом преступлении накануне. Сейчас для нее избирают меру пресечения. Однако по какому именно делу она была задержана, не уточняется.
Позже МВД Херсонской области в разговоре с «РИА Новости» не подтвердило, но и не опровергло эту информацию.
Ранее о пропаже Губаревой сообщил ее муж и общественный деятель Павел Губарев. По его словам, она перестала выходить на связь накануне, 15 ноября, около 16:30. В последний раз ее видели около здания правительства Херсонской области в Геническе. Губарев также отметил, что в связи с пропажей жены пытался безрезультатно дозвониться до врио главы Херсонской области Владимира Сальдо.
Как сказано на сайте областной администрации, Губарева курирует цифровизацию и социальную политику Херсонской области.
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