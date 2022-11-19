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Общество

В поселке на Сахалине после обрушения дома введен режим ЧС и объявлен траур

Ведомости

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в поселке Тымовское, где в результате взрыва газа в субботу обрушился один из подъездов пятиэтажного жилого дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Сахалинской области, которое опубликовано в Telegram-канале управления.

В полиции напомнили, что в результате обрушения подъезда, по последним данным, погибли девять человек, среди них четверо детей.

«Двое совершеннолетних граждан обратились за медицинской помощью. В пгт. Тымовское Сахалинской области введен режим ЧС муниципального характера», — говорится в сообщении.

Причиной обрушения подъезда мог стать взрыв бытового газового баллона в одной из квартир на первом этаже, уточнили в пресс-службе. Сейчас дом отключили от электроэнергии, водоснабжения и отопления. На 20 ноября запланировано комиссионное обследование здания.

Ранее по теме: Губернатор Сахалина сообщил о девяти погибших при взрыве газа в жилом доме

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в связи с гибелью людей объявил траур в Тымовском районе. Он сообщил, что судьба всех жильцов обрушившегося подъезда установлена, однако спасатели и добровольцы продолжают разбор завалов.

Взрыв бытового газа в угловом подъезде пятиэтажного дома произошел в 05.03 мск 19 ноября. На место обрушения дома были направлены борт санавиации и вертолет МЧС, сообщал ранее Лимаренко. По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в Тымовское также вылетел вертолет Ми-8 МЧС. К ликвидации последствий происшествия были привлечены 59 человек и 13 единиц техники. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения.

После происшествия губернатор встретился с жильцами, которые лишились квартир и имущества в результате обрушения дома. Власти пообещали, что людям предоставят временное, а затем и постоянное жилье, а на неотложные нужды выделят по 30 000 руб. от администрации города. Кроме того, потерявшие жилье семьи получат по 500 000 руб. Родственникам погибших выплатят по 1 млн руб., пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, — по 400 000 руб., уточнил Лимаренко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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