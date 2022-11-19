В поселке на Сахалине после обрушения дома введен режим ЧС и объявлен траур

После происшествия губернатор встретился с жильцами, которые лишились квартир и имущества в результате обрушения дома. Власти пообещали, что людям предоставят временное, а затем и постоянное жилье, а на неотложные нужды выделят по 30 000 руб. от администрации города. Кроме того, потерявшие жилье семьи получат по 500 000 руб. Родственникам погибших выплатят по 1 млн руб., пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, — по 400 000 руб., уточнил Лимаренко.