В поселке на Сахалине после обрушения дома введен режим ЧС и объявлен траур
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в поселке Тымовское, где в результате взрыва газа в субботу обрушился один из подъездов пятиэтажного жилого дома. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Сахалинской области, которое опубликовано в Telegram-канале управления.
В полиции напомнили, что в результате обрушения подъезда, по последним данным, погибли девять человек, среди них четверо детей.
«Двое совершеннолетних граждан обратились за медицинской помощью. В пгт. Тымовское Сахалинской области введен режим ЧС муниципального характера», — говорится в сообщении.
Причиной обрушения подъезда мог стать взрыв бытового газового баллона в одной из квартир на первом этаже, уточнили в пресс-службе. Сейчас дом отключили от электроэнергии, водоснабжения и отопления. На 20 ноября запланировано комиссионное обследование здания.
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в связи с гибелью людей объявил траур в Тымовском районе. Он сообщил, что судьба всех жильцов обрушившегося подъезда установлена, однако спасатели и добровольцы продолжают разбор завалов.
Взрыв бытового газа в угловом подъезде пятиэтажного дома произошел в 05.03 мск 19 ноября. На место обрушения дома были направлены борт санавиации и вертолет МЧС, сообщал ранее Лимаренко. По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в Тымовское также вылетел вертолет Ми-8 МЧС. К ликвидации последствий происшествия были привлечены 59 человек и 13 единиц техники. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения.
После происшествия губернатор встретился с жильцами, которые лишились квартир и имущества в результате обрушения дома. Власти пообещали, что людям предоставят временное, а затем и постоянное жилье, а на неотложные нужды выделят по 30 000 руб. от администрации города. Кроме того, потерявшие жилье семьи получат по 500 000 руб. Родственникам погибших выплатят по 1 млн руб., пострадавшим, которые сейчас находятся в больнице, — по 400 000 руб., уточнил Лимаренко.