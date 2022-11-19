Пожарные ликвидировали открытое горение на газопроводе в Ленинградской области
Открытое горение на газопроводе в Ленинградской области ликвидировано, сообщили в МЧС РФ.
«Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в министерстве заявили, что причиной возгорания газопровода во Всеволожском районе Ленинградской области стала разгерметизация.
19 ноября в районе Мурино Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево произошел сильный пожар. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Он также заявил, что пострадавших в результате инцидента нет.
Дрозденко также заявил, что давление на магистральном газопроводе снижено, а ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для обеспечения бесперебойной подачи тепла.