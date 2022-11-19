Пожарные ликвидировали открытое горение на газопроводе в Ленинградской области

19 ноября в районе Мурино Ленинградской области после взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево произошел сильный пожар. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Он также заявил, что пострадавших в результате инцидента нет.