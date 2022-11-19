Строители восстановили четыре пролета автомобильной части Крымского моста

В кабмине уточнили, что завершена надвижка всех пролетных строений моста. Первый и второй пролеты из четырех замененных на правой стороне автодорожной части находятся в проектном положении, ведется устройство деформационных швов. Все пролеты будут приведены в проектное положение на следующей неделе, после чего специалисты займутся восстановлением поврежденных инженерных систем.