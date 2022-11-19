Строители восстановили четыре пролета автомобильной части Крымского моста
Строителями восстановлены четыре поврежденных пролета автомобильной части Крымского моста, сообщили в Telegram-канале правительства России.
В кабмине уточнили, что завершена надвижка всех пролетных строений моста. Первый и второй пролеты из четырех замененных на правой стороне автодорожной части находятся в проектном положении, ведется устройство деформационных швов. Все пролеты будут приведены в проектное положение на следующей неделе, после чего специалисты займутся восстановлением поврежденных инженерных систем.
«В декабре на этом участке будет уложено два слоя асфальтобетона, смонтировано барьерное ограждение и нанесена разметка, после чего движение по правой стороне автодорожной части будет восстановлено», – говорится в сообщении правительства.
24 октября вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом России и членами правительства допустил, что разрушенная часть моста будет восстановлена к декабрю этого года.
7 ноября на разрушенной части Крымского моста был восстановлен первый автомобильный пролет. 13 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий повреждения Крымского моста, сообщил об установке второго пролета. По его словам, восстановление объекта идет по графику.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.