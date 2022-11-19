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Новый курс по истории РФ для непрофильных вузов начнут преподавать с 2023 года

Ведомости

С 1 сентября 2023 г. на неисторических специальностях в вузах начнут преподавать расширенный курс истории России, сообщил председатель правления Российского исторического общества, один из разработчиков нового курса Константин Могилевский на открытии кинофестиваля «Победили вместе» в Волгограде. Об этом пишет ТАСС.

«Со следующего учебного года, с 1 сентября [будет внедрена концепция преподавания истории РФ в вузах для неисторических специальностей]. Сейчас концепция проходит завершающий этап профессионального общественного обсуждения», – сказал Могилевский. По его словам, сейчас обсуждается вопрос, каким минимумом знаний должен обладать человек с высшим образованием, окончательный вариант будет утвержден министерством образования и науки.

23 мая «Коммерсантъ» сообщал, что Миноборнауки  предложило ввести для всех факультетов российских вузов единые требования по преподаванию истории России — не менее 144 академических часов. Такие требования коснутся студентов всех специальностей в бакалавриате и специалитете, соответствующий проект поправок был опубликован на портале regulation.gov.ru.

В пояснительной записке к документу уточнялось, что проект связан с решением межведомственной комиссии по историческому просвещению и совета по развитию исторического образования при Минобрнауки. Ранее эти структуры обсуждали идею ввести единый курс истории для всех студентов. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков пояснял, что на непрофильных факультетах преподавание истории сильно сокращено, отдано на самостоятельное изучение или исключено.

Тогда Могилевский отмечал, что во ФГОС не установлены объемы преподавания истории России и содержание дисциплины. По его словам, в России получают профессиональное историческое образование 0,4% студентов, поэтому нововведение коснется остальных 99,6%, которые изучают историю недостаточно. Также в проекте поправок указано, что объем контактной работы студентов с преподавателями в очной форме обучения должен составлять не менее 80%. Также Могилевский сообщал, что стандарт преподавания разрабатывает Институт российской истории РАН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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