Новый курс по истории РФ для непрофильных вузов начнут преподавать с 2023 года

Тогда Могилевский отмечал, что во ФГОС не установлены объемы преподавания истории России и содержание дисциплины. По его словам, в России получают профессиональное историческое образование 0,4% студентов, поэтому нововведение коснется остальных 99,6%, которые изучают историю недостаточно. Также в проекте поправок указано, что объем контактной работы студентов с преподавателями в очной форме обучения должен составлять не менее 80%. Также Могилевский сообщал, что стандарт преподавания разрабатывает Институт российской истории РАН.