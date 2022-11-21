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Общество

В СК назвали причины пожара на цветочном складе в центре Москвы

Ведомости

Пожар на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве произошел из-за ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Днем 20 ноября, в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений, общей площадью  2500 кв. м., расположенных в г. Москва, Комсомольская площадь», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Обвиняемым по этой статье может грозить до десяти лет тюрьмы.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы 20 ноября в 14:57 мск. Из-за пожара обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. В 18:20 пожар был локализован, а к 23:55 – полностью ликвидирован. К его устранению были привлечены 121 человек личного состава МЧС Москвы, 42 единицы техники и пожарный поезд.

По опубликованной на сайте МЧС информации, в результате трагедии погибли пять человек. Как уточняет ТАСС, погибших шесть. Ранее сообщалось, что из загоревшегося здания удалось эвакуировать семь человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных