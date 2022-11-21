В СК назвали причины пожара на цветочном складе в центре Москвы

Информация о возгорании поступила в экстренные службы 20 ноября в 14:57 мск. Из-за пожара обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. В 18:20 пожар был локализован, а к 23:55 – полностью ликвидирован. К его устранению были привлечены 121 человек личного состава МЧС Москвы, 42 единицы техники и пожарный поезд.