В СК назвали причины пожара на цветочном складе в центре Москвы
Пожар на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве произошел из-за ненадлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
«Днем 20 ноября, в результате ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, произошло возгорание двух обособленных строений, общей площадью 2500 кв. м., расположенных в г. Москва, Комсомольская площадь», – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Обвиняемым по этой статье может грозить до десяти лет тюрьмы.
Информация о возгорании поступила в экстренные службы 20 ноября в 14:57 мск. Из-за пожара обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. В 18:20 пожар был локализован, а к 23:55 – полностью ликвидирован. К его устранению были привлечены 121 человек личного состава МЧС Москвы, 42 единицы техники и пожарный поезд.
По опубликованной на сайте МЧС информации, в результате трагедии погибли пять человек. Как уточняет ТАСС, погибших шесть. Ранее сообщалось, что из загоревшегося здания удалось эвакуировать семь человек.
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