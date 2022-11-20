В пожаре на цветочном складе в центре Москвы погибли два человека
Два человека погибли в результате пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, сообщили в столичном ГУ МЧС России.
В 22:03 мск пожарные ликвидировали открытое горение. «К сожалению, в ходе разбора завалов, обнаружены двое погибших», – сообщили в управлении.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточнил, что судьба еще одного человека неизвестна.
20 ноября в 14:57 мск в экстренные службы Москвы поступило сообщение о возгорании в двухэтажном кирпичном складском здании на Комсомольской площади. В экстренных службах уточнили, что происходит интенсивное горение складского здания между первым и вторым этажами, в результате между ними произошло частичное обрушение перекрытий. По данным ТАСС, обрушение произошло на площади 500 кв. м. Также издание сообщало, что в здании оказались заблокированы люди. «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве сообщало, что из здания было эвакуировано семь человек.
В 18:20 пожар был локализован. В управлении уточнили, что к тушению были привлечены 121 человек личного состава МЧС Москвы, 42 единицы техники и пожарный поезд.