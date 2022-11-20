В пожаре на цветочном складе в центре Москвы погибли два человека

20 ноября в 14:57 мск в экстренные службы Москвы поступило сообщение о возгорании в двухэтажном кирпичном складском здании на Комсомольской площади. В экстренных службах уточнили, что происходит интенсивное горение складского здания между первым и вторым этажами, в результате между ними произошло частичное обрушение перекрытий. По данным ТАСС, обрушение произошло на площади 500 кв. м. Также издание сообщало, что в здании оказались заблокированы люди. «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве сообщало, что из здания было эвакуировано семь человек.