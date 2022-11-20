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Общество

В пожаре на цветочном складе в центре Москвы погибли два человека

Ведомости

Два человека погибли в результате пожара на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, сообщили в столичном ГУ МЧС России.

В 22:03 мск пожарные ликвидировали открытое горение. «К сожалению, в ходе разбора завалов, обнаружены двое погибших», – сообщили в управлении.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточнил, что судьба еще одного человека неизвестна.

20 ноября в 14:57 мск в экстренные службы Москвы поступило сообщение о возгорании в двухэтажном кирпичном складском здании на Комсомольской площади. В экстренных службах уточнили, что происходит интенсивное горение складского здания между первым и вторым этажами, в результате между ними произошло частичное обрушение перекрытий. По данным ТАСС, обрушение произошло на площади 500 кв. м. Также издание сообщало, что в здании оказались заблокированы люди. «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве сообщало, что из здания было эвакуировано семь человек.

В 18:20 пожар был локализован. В управлении уточнили, что к тушению были привлечены 121 человек личного состава МЧС Москвы, 42 единицы техники и пожарный поезд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных