В «Руспродсоюзе» сообщили о снижении стоимости оливье впервые за несколько лет

При этом майонез подорожал на 16% до 280,2 руб., вареная колбаса — на 9% до 478,5 руб. Консервированный горошек продается по такой же цене, что и год назад, — 80 руб. за банку. Отмечается, что в прошлом году салат подорожал на 15% на фоне сезона 2020 г. В 2020 г. относительно 2019 г. его стоимость выросла на 7,7%.