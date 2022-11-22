В «Руспродсоюзе» сообщили о снижении стоимости оливье впервые за несколько лет
Средняя потребительская стоимость продуктов для приготовления четырех порций салата оливье подешевела в октябре текущего года относительно аналогичного месяца 2021 г., передает издание «Известия» со ссылкой на расчеты специалистов «Руспродсоюза».
Специалисты рассчитали, что стоимость четырех порций оливье подешевела на 0,4% (или 1,6 руб.)до 375 руб. При расчете стоимости использовали рецепт салата, для которого требуются: картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г), зеленый горошек (380 г) и соленые огурцы (400 г).
Так, за год картофель подешевел на 33% до 30 руб. за 1 кг, морковь — на 28% до 33 руб. за 1 кг, огурцы — на 21% до 100,9 руб., лук — на 8% до 29,3 руб., 10 яиц — на 2% до 78,2 руб.
При этом майонез подорожал на 16% до 280,2 руб., вареная колбаса — на 9% до 478,5 руб. Консервированный горошек продается по такой же цене, что и год назад, — 80 руб. за банку. Отмечается, что в прошлом году салат подорожал на 15% на фоне сезона 2020 г. В 2020 г. относительно 2019 г. его стоимость выросла на 7,7%.
На прошлой неделе из обзора Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» стало известно, что годовая инфляция в России на неделе с 8 по 14 ноября замедлилась до 12,4% после 12,52% неделей ранее.
Минэк ранее прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 12,4%. Годом ранее этот показатель составил 8,4%. Предполагается, что в 2023 г. рост потребительских цен будет на уровне 5,5%, а в дальнейшем выйдет на целевой уровень в 4%.
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