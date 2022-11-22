По делу о пожаре на цветочном складе в центре Москвы задержали двух человек

Трагедия произошла днем 20 ноября. Из-за возникшего пожара обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. К 18:20 того дня пожар был локализован, а к 23:55 – полностью ликвидирован. К его устранению были привлечены 121 человек личного состава МЧС Москвы, 42 единицы техники и пожарный поезд. Из загоревшегося здания удалось эвакуировать семь человек, еще семь погибли.