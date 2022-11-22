По делу о пожаре на цветочном складе в центре Москвы задержали двух человек
Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России задержали двух человек по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, в результате которого погибли семь человек, сообщается на сайте ведомства.
«Задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов, а также учредитель и генеральный директор ООО «Ново Флоре» Антон Мачелюк, арендующий сгоревшие складские помещения», – говорится в сообщении.
Задержанным после допроса было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По этой статье им грозит до десяти лет тюрьмы.
Трагедия произошла днем 20 ноября. Из-за возникшего пожара обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. К 18:20 того дня пожар был локализован, а к 23:55 – полностью ликвидирован. К его устранению были привлечены 121 человек личного состава МЧС Москвы, 42 единицы техники и пожарный поезд. Из загоревшегося здания удалось эвакуировать семь человек, еще семь погибли.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса