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По делу о пожаре на цветочном складе в центре Москвы задержали двух человек

Ведомости

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России задержали двух человек по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, в результате которого погибли семь человек, сообщается на сайте ведомства.

«Задержаны специалист по охране труда и пожарной безопасности Владимир Коновалов, а также учредитель и генеральный директор ООО «Ново Флоре» Антон Мачелюк, арендующий сгоревшие складские помещения», – говорится в сообщении.

Задержанным после допроса было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По этой статье им грозит до десяти лет тюрьмы. 

Трагедия произошла днем 20 ноября. Из-за возникшего пожара обрушились перекрытия между первым и вторым этажами. К 18:20 того дня пожар был локализован, а к 23:55 – полностью ликвидирован. К его устранению были привлечены 121 человек личного состава МЧС Москвы, 42 единицы техники и пожарный поезд. Из загоревшегося здания удалось эвакуировать семь человек, еще семь погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных