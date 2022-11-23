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Общество

Средства от акциза на сладкие напитки могут направить на лечение сахарного диабета

Ведомости

Средства, которые будут получены за счет акциза на сахаросодержащие напитки, планируется направить на лечение людей с сахарным диабетом, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс». По словам министра, эта программа внесена в правительство.

«Благодарю за поддержку инноваций, которые касаются налогообложения по сладким напиткам. Средства пойдут как раз на (лечение) сахарного диабета. Программа сейчас внесена в правительство, и ждем ее финализации», — сказал Мурашко на «правительственном часе» в Госдуме.

21 ноября президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение с 1 июля 2023 г. акциза на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр. Под акциз подпадают безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка. В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%. К подакцизным товарам также относятся напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.

Специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции, подпадать под акциз не будут, ровно как и напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2% включительно, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки.

На фоне обсуждения законопроекта президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков сообщал ТАСС, что возможное введение акциза на сладкие напитки может привести к сокращению объема инвестиций в их производство. Ранее производитель лимонадов «Черноголовка» заявил о приостановке инвестиций в новые производственные мощности в связи с введением акциза на безалкогольные напитки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных